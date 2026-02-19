Séfek Séfe: Ördög Nóra pórult járt, megszívatták a séfek

Nemrég rajtott vett a Séfek Séfe hetedik évada. A nagysikerű főzős műsor idén új séffel indult, Wolf András helyett ugyanis Tischler Petra csatlakozott Krausz Gáborhoz és Vomberg Frigyeshez. A műsorvezető személye azonban változatlan maradt: továbbra is Ördög Nóra fogadja a jelentkezőket a válogató során, majd irányítja őket tovább. A munka közben azonban néha jut idő egy kis szórakozásra is. Épp ezért a séfek komoly feladat elé állították a műsorvezetőnőt, aminek a vége bizony elég rosszul sült el a számára.
A feladat a következő volt: a műsorvezetőnek egy asztalon át kellett gurítania egy kekszet, megcélozva az asztal végére rögzített poharakat, amelyek félig meg voltak töltve - csakhogy nem feltétlen kekszhez illő "finomságokkal". Akadt, amelyikben joghurt vagy épp csokiszósz volt, azonban akadt olyan is, amiben osztrigaszósz, étolaj vagy épp ecet lapult. A kekszet persze a gurítás után meg is kellett enni - csak hogy valami tétje is legyen a játéknak.
Ördög Nóra szerencsétlenül járt. Míg Tischler Petra joghurtba gurította a nassolni valót, addig a műsorvezető az olajba, aminek érthetően nagyon nem örült.
