BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Klaudia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gudics Máté nem először hangolta a közönséget Orbán Viktor előtt

Gudics Máté
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 19:10
országjárásOrbán Viktor
Szentendrén folytatódott Orbán Viktor országjárása, ahol ezúttal is sokan gyűltek össze. A rendezvény hangulatát Gudics Máté fellépése alapozta meg, aki a legendás magyar rockopera, az István, a király slágerével indította az estét.
Nicole
A szerző cikkei

A március 15-ei Békemenet után országjárásra indult Orbán Viktor, hogy személyesen találkozzon a támogatókkal és beszéljen az ország előtt álló kihívásokról, és az április 12-ei választás tétjéről. A rendezvénysorozat negyedik állomása a festői Szentendre volt, ahol ezúttal is rengetegen gyűltek össze, hogy együtt hallgassák meg a programot és részesei legyenek az eseménynek. A hangulatot már a kezdetektől különleges pillanatok határozták meg. Az est nyitányáról a Megasztár hetedik évadának győztese, Gudics Máté gondoskodott, aki a legendás magyar rockopera, az István, a király egyik legismertebb dalát, a Szállj fel, szabad madár című slágert adta elő. A produkció már az első hangoknál magával ragadta a közönséget: sokan együtt énekelték az előadóval a jól ismert sorokat, így az esemény már a kezdetektől erős érzelmi töltetet kapott.

Gudics Máté énekelt Orbán Viktor szentendrei országjárásán (Fotó: Polyák Attila)

Gudics Máté énekelt már korábban is Orbán Viktor előtt

A dal különleges jelentőséggel bír az énekes pályáján is, hiszen korábban a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is előadta, ahol szintén nagy sikert aratott. Gudics Máté az utóbbi időben több hasonló rendezvényen is fellépett: a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen például Tóth Abigél társaságában lépett színpadra. A két énekes akkor a Vastag testvérek egyik ismert dalát, az Őrizd az álmod című szerzeményt adta elő duettben, amely szintén nagy tapsot kapott a közönségtől.

A mostani szentendrei országjárás hangulatát is erősen meghatározta a zenei nyitány. A dal üzenete pedig sokak szerint jól tükrözte a jelenlegi időszak érzéseit. A „Szállj fel, szabad madár” sorai ugyanis a szabadság, a béke és a biztonság fontosságáról szólnak – olyan értékekről, amelyek sokak szerint különösen felértékelődtek a mai, bizonytalan és forrongó világban.

Orbán Viktor országjárása így nemcsak politikai eseményként, hanem közösségi élményként is hatott a jelenlévőkre. A zene, az együtt éneklő tömeg és a közös gondolatok olyan hangulatot teremtettek, amely megalapozta az est további programját, és erős keretet adott az országjárás szentendrei állomásának.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
