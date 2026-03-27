Oláh Gergő üzent: Maradjunk emberségesek!

"Maradjunk emberségesek! Bárkire is szavazol, tisztelettel bánjunk egymással és emberségesen reagáljunk!" - kérte a közösségi oldalán Oláh Gergő, egy videó kíséretében.

Hatalmas problémára hívta fel a figyelmet Olág Gergő

Komoly kéréssel állt elő Oláh Gergő

Konkrétan már egymást támadják meg az emberek. Azért, mert az egyik ide tartozik, a másik oda. Az egyik ezt gondolja jónak, a másik azt gondolja jónak. De ez miatt meg kell támadni egymást? Én nagyon régóta egyébként jobboldali vagyok, mert számomra ez az oldal képviseli többnyire azokat a dolgokat, amik nekem fontosak, és én ezért azt szeretném, hogy ez az oldal nyerjen. Ezért ki is állok emellett az oldal mellett, akár videók formájában is. De soha nem ítélkezem azokkal szemben, akik nem jobboldaliak. Soha nem személyeskedek

- hangsúlyozta az énekes, kiemelve, sokaknak abból áll az oldala, hogy neveket sorol és embereket ócsárol. Még riasztóbb, ahogy utcákon, gyűléseken sokan egymásnak mennek.

Ne csináljuk ezt, nem éri meg!

- kérte.

Mutatjuk Oláh Gergő videóját!