Oláh Gergő: „Ha erős a család, akkor erős az ország”

Oláh Gergő, korábbi tehetségkutató győztes énekes is részt vett Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédén. Gergő elárulta, hogy szerinte a hűséget tudja legjobban átadni a világnak, ami alatt feleségére gondolt.
Szerintem a legfontosabb üzenet, amit át tudok adni a világnak, a hűség lenne. Itt most a házasságomra és a szerelemre gondoltam, mert ebből indul ki minden. Ha vannak jó, erős családok, akkor abból jön össze egy jó és erős ország
— mondta lapunknak az énekes.
Gergő mellett a kormány is fontosnak tartja a magyar családokat, és rengeteg támogatást nyújt a családanyáknak is. Az idei évben a magyar kormány bevezette a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentességét is, illetve további családi adókedvezményeket.
