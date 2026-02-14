Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Oláh Gergő: „Ha erős a család, akkor erős az ország”

Évértékelő 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 14:05
oláh gergőOrbán Viktor
A híres énekes feleségével együtt látogatott el Orbán Viktor évértékelő beszédére. Oláh Gergő a család fontosságát emelte ki lapunknak, mivel szerinte ez alapozza meg az ország erősségét.
Bors
A szerző cikkei

Oláh Gergő, korábbi tehetségkutató győztes énekes is részt vett Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédén. Gergő elárulta, hogy szerinte a hűséget tudja legjobban átadni a világnak, ami alatt feleségére gondolt.

293A8565 oláh gergő orbán viktor évértékelő
Oláh Gergő a családról szólalt meg Orbán Viktor évértékelője előtt (Fotó: Mediaworks)

Oláh Gergő kiemelte a család fontosságát

Szerintem a legfontosabb üzenet, amit át tudok adni a világnak, a hűség lenne. Itt most a házasságomra és a szerelemre gondoltam, mert ebből indul ki minden. Ha vannak jó, erős családok, akkor abból jön össze egy jó és erős ország

— mondta lapunknak az énekes.

Gergő mellett a kormány is fontosnak tartja a magyar családokat, és rengeteg támogatást nyújt a családanyáknak is. Az idei évben a magyar kormány bevezette a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentességét is, illetve további családi adókedvezményeket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu