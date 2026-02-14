Oláh Gergő: „Ha erős a család, akkor erős az ország”

Oláh Gergő, korábbi tehetségkutató győztes énekes is részt vett Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédén. Gergő elárulta, hogy szerinte a hűséget tudja legjobban átadni a világnak, ami alatt feleségére gondolt.

Oláh Gergő a családról szólalt meg Orbán Viktor évértékelője előtt (Fotó: Mediaworks)

Oláh Gergő kiemelte a család fontosságát

Szerintem a legfontosabb üzenet, amit át tudok adni a világnak, a hűség lenne. Itt most a házasságomra és a szerelemre gondoltam, mert ebből indul ki minden. Ha vannak jó, erős családok, akkor abból jön össze egy jó és erős ország

— mondta lapunknak az énekes.

Gergő mellett a kormány is fontosnak tartja a magyar családokat, és rengeteg támogatást nyújt a családanyáknak is. Az idei évben a magyar kormány bevezette a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentességét is, illetve további családi adókedvezményeket.