"Azt ismételgettem, hogy egyszer ki fogok jönni belőle!" - Noszály Sándor őszintén vallott depressziójáról

Noszály Sándor üzent a nehéz időszakkal küzdő követőinek, akik nap mint nap kérdésekkel fordulnak hozzá. Az egykori teniszező nemrég őszintén vallott arról, hogyan diagnosztizálták nála a bipoláris személyiségzavart és amióta jobban van, arra fordítja ideje nagy részét, hogy másoknak segítsen tanácsaival. Saját tapasztalatából merítve értékes gondolatokat oszt meg a depresszióról, a motivációvesztésről és azokról a téves gondolatokról, amikkel rengetegen küzdenek.

Noszály Sándor mentális betegségéről vallott

Fotó: László Szabolcs / Bors

Noszály Sándor komolyan foglalkozik a mentális zavarral küzdőkkel

Lehangoltság, örömtelenség, motivációvesztés, alvászavar, étvágytalanság, ehhez hasonló üzeneteket kapok. Nagyon sokan írtok, akik éppen benne vannak ebben a szörnyű állapotban - a depresszióban

– jelentkezett be a videóban Noszály, majd elmesélte, neki mi segített a nehéz időszakban.

Amikor én benne voltam, próbáltam arra fókuszálni, hogy nem eltemetve vagyok, hanem elültetve

– mondta, majd hozzátette:

Ezt próbáltam ismételni legrosszabb állapotomban is, hogy egyszer ki fogok ebből jönni

Az egykori teniszező kihangsúlyozta, hogy fontos, hogy tudatosítsuk, hogy csak egy állapotról van szó és nem fog örökké tartani.

Aki már többször benne volt a depresszióban, neki annyi előnye van, hogy már kijött belőle és tudja, hogy ebből ki fog jönni. Aki először van benne, az el sem tudja képzelni, annyira mélyen van.

Noszálynak nem ez az első, hogy megszólal a témában, ami miatt rengetegen keresik meg személyes tanácsért.