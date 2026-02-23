"Ez a legsúlyosabb dolog a világon": Noszály Sándor kifakadt, szerinte ez nem segít a mentális betegeknek

Noszály Sándor fontos gondolatokat osztott meg a mentális betegséggel élőkről és környezetük odafigyelésének fontosságáról. A hazai tenisz egykori tehetsége tavaly vallott először arról, hogy bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. Azóta kórházi kezelésen is átesett és most fontosnak tartja, hogy másokat is figyelmeztessen: hogyan tudják igazán támogatni a mentális betegeket.

Noszály Sándor mentális betegségéről vallott

Fotó: László Szabolcs / Bors

Noszály Sándor szerint fontos, hogy észrevegyük és támogassuk a mentális betegeket

Az egykori teniszező szerint az egyik legáltalánosabb és legkárosabb tulajdonság, hogy jellemhibának vesszük a betegséget, miközben nem erről van szó. Noszály Sándor őszintén nyílt meg oldalán és hívta fel a figyelmet a támogatás fontosságára. Szerinte a környezet tud leginkább alakítani a mentális betegek állapotán és emellett saját tapasztalatáról is vallott.

A semmi elvileg könnyű. Az a semmi, amit belülről érzünk, mégis a legsúlyosabb dolog a világon

– írja bejegyzésében az egykori teniszező.

Minél messzebb történik valami, annál több áldozat kell az empátiához. Próbáljuk odafigyelni a mikrokörnyezetünkben lévő mentális betegekre. Supportáljuk (Támogassuk) őket valahogy, ugyanis amikor az mondjuk, hogy 'Tudom, mit érzel!' annak nem mindig örülnek

Majd így folytatta:

Emlékszem én sem örültem ennek. Meg amikor mondták, hogy 'Programozd át az agyad!' (...) A legfontosabb talán az, hogy ne jellemhibának vegyük, ahogy éppen viselkednek!

Később a depresszióról is közzétett egy külön videót, amiben szintén kiemelte, hogy nem akaratgyengeségről vagy jellemhibáról van szó. Bevallotta, hogy régebben, amikor a betegséggel küzdött, rendkívül nehéz volt akár egy sétára is lemennie, de ezek a legfontosabb lépések, hogy lépjünk a gyógyulás felé. A betegség megértését itt is kiemelte, hiszen ha megértjük a belső forrást, akkor kezdődhet a külső segítség és támogatás, valamint a legfontosabb: a gyógyulás.