Majdnem meghalt Noszály Sándor, teletömték gyógyszerrel

Megrázó részleteséggel mesélt a problémáiról Noszály Sándor, aki 2024 őszén kórházi kezelésre is szorult. A korábbi teniszező, a Nagy Ő című tévéműsor egykori főszereplője évek óta bipoláris zavarral küzd, amiről kendőzetlen őszinteséggel beszélt.

Kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról Noszály Sándor, hogy bipoláris zavarral él / Fotó: Magyar Nemzet

Noszály Sándor bipoláris zavaráról vallott

Noszály Sándor meglátása szerint egyre több mentális beteg van, csak nagyon sokan titkolják, hogy szorongással, pánikbetegséggel vagy depresszióval küzdenek. Nem beszélnek erről. Az egykori teniszező viszont azt állítja, hogy az ő esete teljesen más.

2014-ben volt egy válásom, lehet azt mondani, hogy megszakadt a lelkem, nem aludtam 11 napig. Nekem kémia volt az egész, teletömtek gyógyszerrel és az megbolygatta az agyi kémiámat. Nem aludtam 11 napig, mert úgy dobogott a szívem, majdnem meghaltam

– mesélte az Orosz Gyuri RANDOM podcast adásában Noszály, azt állítva, hogy ezután teletömték antidepresszánssal, és így kezdődtek a problémái. A korábbi Nagy Ő hozzátette, a bipoláris zavarnál az ember egyszer fent van, egyszer pedig lent a depresszió állapotában.

Én először a depresszióba mentem, és akkor jöttem rá, hogy baj van.

Noszály Sándor fontosnak tartotta kiemelni, hogy a bipoláris zavarnál a legnehezebb a betegségtudat, mert amikor az ember egy kicsit fönt van, akkor a világ legboldogabbjának érzi magát.

Ha egy kicsit ott már így följebb vagy, akkor már elmegy a betegségtudat és nem akarsz gyógyszert szedni. És itt muszáj a bipolaritásnál lítiumot szedni, hogy egyensúly legyen, különben ugrálsz föl és le

– fogalmazott a korábbi teniszező, aki bevallotta, 2024-ben annyira fönt érezte magát, hogy nem szedte a gyógyszerét. Most viszont ez már nem kérdés nála.

Orvoshoz járok és gyógyszert szedek. Nekem a triggerekre kell figyelni – mert ezek miatt mész följebb vagy lejjebb –, nem szabad alkoholt innom, kerülnöm kell a nagy stresszhelyzeteket, mint például a boksz. Mellette pedig lítiumot kell szednem

– mondta Noszály Sándor, aki szerint egyszer majd abba lehet hagyni a lítium-kezelést, de ennek még nincs itt az ideje.