Brutál szexi: hófehér ruhában hódította meg a kifutót Nagy Réka

Nagy Réka egy évvel ezelőtt vállalta fel barátját, akit megmutatott a közösségi oldalán a rajongóinak, ezzel összetörve több ezer férfi követő szívét. A csinos műsorvezető ezúttal újra megdobogtatta a szívüket.

Nagy Réka megint elbűvölte a rajongóit Fotó: TV2

Nagy Réka az Instagram-oldalán egy friss fotósorozattal jelentkezett. A műsorvezető a tavalyi Budapest Fashion Weekről emlékezett meg a képekkel, amelyen egy gyönyörű hófehér ruhában látható, amint végigsétál a kifutón.

A fotók újra elbűvölték a rajongókat, nem győzték dicsérni a szépségét.

Gyönyörű!

- jegyezte meg az egyik kommentelő.

Csodálatos vagy

- lelkendezett egy másik követő.

Íme a káprázatos fotósorozat Nagy Rékáról: