Brutál szexi: hófehér ruhában hódította meg a kifutót Nagy Réka

Nagy Réka egy évvel ezelőtt vállalta fel barátját, akit megmutatott a közösségi oldalán a rajongóinak, ezzel összetörve több ezer férfi követő szívét. A csinos műsorvezető ezúttal újra megdobogtatta a szívüket.
Nagy Réka az Instagram-oldalán egy friss fotósorozattal jelentkezett. A műsorvezető a tavalyi Budapest Fashion Weekről emlékezett meg a képekkel, amelyen egy gyönyörű hófehér ruhában látható, amint végigsétál a kifutón.
A fotók újra elbűvölték a rajongókat, nem győzték dicsérni a szépségét.
Gyönyörű!
- jegyezte meg az egyik kommentelő.
Csodálatos vagy
- lelkendezett egy másik követő.
Íme a káprázatos fotósorozat Nagy Rékáról:
