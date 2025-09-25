Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutál szexi: hófehér ruhában hódította meg a kifutót Nagy Réka

szexi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 19:55
divatbemutatókifutóNagy Rékadögös
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.

Nagy Réka egy évvel ezelőtt vállalta fel barátját, akit megmutatott a közösségi oldalán a rajongóinak, ezzel összetörve több ezer férfi követő szívét. A csinos műsorvezető ezúttal újra megdobogtatta a szívüket.

Nagy Réka
Nagy Réka megint elbűvölte a rajongóit Fotó: TV2

Nagy Réka az Instagram-oldalán egy friss fotósorozattal jelentkezett. A műsorvezető a tavalyi Budapest Fashion Weekről emlékezett meg a képekkel, amelyen egy gyönyörű hófehér ruhában látható, amint végigsétál a kifutón.

A fotók újra elbűvölték a rajongókat, nem győzték dicsérni a szépségét.

Gyönyörű!

- jegyezte meg az egyik kommentelő.

Csodálatos vagy

- lelkendezett egy másik követő.

Íme a káprázatos fotósorozat Nagy Rékáról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu