Váratlan bejelentésre készül Nagy Ő Kriszta: "Az élet néha meglepő helyeken ajándékoz meg"

A Nagy Ő Böbéje csaknem a műsor végéig menetelt, ám az utolsó két hölgy közé már nem jutott be. Stohl András végül Kiara Lord és Kiss Kriszta közül választott, és az utóbbi lett a párja. De úgy tűnik, a győztes nem csak a Nagy Ő szívét nyerte el, hanem egy igazán mély barátság is született a műsor által. Ennek kapcsán Kriszta most nagy bejelentést is tett.

A Nagy Ő Kiss Krisztája Mezei Böbével együtt tette meg a nagy bejelentést, mindenki tűkön ül, hogy kiderüljön, mit titkolnak (Fotó: Máté Krisztián)

Bár sokan nem gondolnák, de A Nagy Ő 2026-os évadának versenyzői között a folytonos acsarkodás és harcok mellett barátságok is kialakultak. Kiara Lord és Antal Gina hangos párosa mellett, Kriszta és Böbe között is egy igazán jó kapcsolat alakult ki, szép csendben. Erről A Nagy Ő nyertese most mesélt először.

„Gyakran kérdezitek tőlem, hogy a villából kivel maradtam igazán közel… A válaszom egyértelmű: Mezei Böbe. És őszintén mondom, nagyon hálás vagyok ezért a kapcsolatért. Imádom Böbét!” - kezdte Kiss Kriszta Facebook-oldalán.

Az élet néha meglepő helyeken ajándékoz meg bennünket igazi, tiszta kapcsolódásokkal. Mi Böbével pontosan ezt kaptuk egymástól – támogatást, nevetést, őszinteséget és rengeteg közös energiát. Hiszek abban, hogy azokkal érdemes együtt haladni, akikkel jól érzed magad, akik inspirálnak és akik mellett önmagad lehetsz. És most pontosan egy ilyen közös energiából született meg valami… Valami különleges!

– fejtette ki.

A Nagy Ő Krisztája nagy dobásra készül

Bár Stohl András új párja azt egyelőre nem árulta el, hogy pontosan mi is lesz az, amivel felkavarják majd az állóvizet, de azt igen, hogy mikor derül rá fény.

„Holnap este egy igazán izgalmas bejelentéssel érkezünk, legfőképpen azokhoz, akik szeretnek minket és velünk vannak ezen az úton. Egy közös meglepetéssel készülünk Nektek, amit reméljük, legalább annyira fogtok szeretni, mint mi. Nagyon várjuk! Ilyen még nem volt! Ha Téged is érdekel, figyeld a bejelentkezésünket! Holnap 18:00 körül jövünk a részletekkel. Nagyon izgatottan várjuk, hogy mit szóltok majd hozzá!” – írta az üzletasszony.