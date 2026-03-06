Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szörnyű kutyatámadás: arcán harapta meg a kislányt egy eb

kislány
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 08:20
harapáskutya
A kislány éppen kint játszott. Ekkor támadt a kutya.

Egy 10 év alatti kislány súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután rátámadt egy kutya az ausztráliai Perth egyik külvárosában.

kutya, kutyatámadás, rendőrkutya, kiképzés, illusztráció
Kutya harapta meg a kislányt
Fotó: Shutterstock

A kutya súlyos sérüléseket okozott

A támadás a város északi részén, Hillarys negyedben történt szerdán körülbelül 15:40 körül. A beszámolók szerint a kislány éppen a barátaival játszott a családi házuk előtt, amikor a kutya rátámadt. A gyermeket a mentők a perth-i Gyermekkórházba szállították. Az orvosok szerint sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek, állapota stabil.

A helyszínre a rendőrséget is riasztották, azonban miután megerősítették, hogy a kislány már orvosi ellátásban részesül, rövid időn belül távoztak. A kutya egy szomszédhoz tartozott. A helyi hatóságok állatbefogói az eset után elszállították az állatot.

A Joondalup városi önkormányzat közölte, hogy komolyan veszik a történteket, és kiemelt ügyként vizsgálják a támadás körülményeit. A hatóságok arra kérik azokat, akik látták a támadást vagy bármilyen információval rendelkeznek róla, hogy vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzat állatfelügyeleti szolgálatával.

A város közlése szerint a kutyát azért szállították el, hogy megszüntessék a veszélyt a környéken élők és a közösség számára. Az ausztrál statisztikák szerint évente körülbelül 100 ezer kutyaharapást jelentenek az országban, és a sérülések aránya a 0-9 éves gyermekek körében a legmagasabb, írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu