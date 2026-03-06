Szörnyű kutyatámadás: arcán harapta meg a kislányt egy eb

Egy 10 év alatti kislány súlyos arcsérüléseket szenvedett, miután rátámadt egy kutya az ausztráliai Perth egyik külvárosában.

Kutya harapta meg a kislányt

Fotó: Shutterstock

A kutya súlyos sérüléseket okozott

A támadás a város északi részén, Hillarys negyedben történt szerdán körülbelül 15:40 körül. A beszámolók szerint a kislány éppen a barátaival játszott a családi házuk előtt, amikor a kutya rátámadt. A gyermeket a mentők a perth-i Gyermekkórházba szállították. Az orvosok szerint sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek, állapota stabil.

A helyszínre a rendőrséget is riasztották, azonban miután megerősítették, hogy a kislány már orvosi ellátásban részesül, rövid időn belül távoztak. A kutya egy szomszédhoz tartozott. A helyi hatóságok állatbefogói az eset után elszállították az állatot.

A Joondalup városi önkormányzat közölte, hogy komolyan veszik a történteket, és kiemelt ügyként vizsgálják a támadás körülményeit. A hatóságok arra kérik azokat, akik látták a támadást vagy bármilyen információval rendelkeznek róla, hogy vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzat állatfelügyeleti szolgálatával.

A város közlése szerint a kutyát azért szállították el, hogy megszüntessék a veszélyt a környéken élők és a közösség számára. Az ausztrál statisztikák szerint évente körülbelül 100 ezer kutyaharapást jelentenek az országban, és a sérülések aránya a 0-9 éves gyermekek körében a legmagasabb, írja a Daily Mail.