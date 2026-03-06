Gyilkosság az érdi benzinkútnál: vasvillával szúrták fenéken a családfőt?

Mint arról a Bors is beszámolt, 2020. július 30-án tömegverekedés bontakozott ki az egyik érdi benzinkúton. Egy helyi család prominens képviselői összevesztek, egy enyingi família vezető tagjaival. A vita előzménye egy párkapcsolat megromlása volt: két vádlott gyermeke élettársi kapcsolatot létesített, amit a saját szokásaik szerint rendes házasságnak tekintettek, és egy fergeteges lakodalommal ünnepeltek meg, Mikor a lány bejelentette, hogy nem tér vissza az „urához”, a felek milliós bánatpénzt követeltek egymástól. A töltőállomásra megbeszélt találkozóra a vádirat szerint mindkét társaság ütlegekkel érkezett, az enyingi L. Rómeó pedig leszúrta az érdiek körében köztiszteletnek örvendő Rostás Jánost. A férfi a mentők kiérkezése előtt meghalt.
Az üggyel kapcsolatban L. Rómeón kívül, további 29 személyt vádolnak különböző bűncselekményekkel, többek között garázdasággal, illetve súlyos testi sértéssel vagy annak kísérletével.
A nyolcadrendű vádlott, Krisztofer ügyvédje a védőbeszédében rávilágított: egyáltalán nem bizonyítható, hogy a védence által vasvillával tett szúró mozdulat okozta a harmadrendű vádlott, fenéktájon keletkezett apró sérülését.
A szóban forgó, három centiméteres, pigmentált bőrterületet én nem tudom sérülésként azonosítani, hiszen a pigmentált szó eleve csak annyit jelent, hogy elszíneződött. Ez abszurdum; akár egy anyajegy is lehet
– szögezte le Fülöp Tamás ügyvéd, és hozzátette: a pigmentált terület közepén képződött 3 milliméteres seb elvi síkon megfelelhet egy vasvilla hegye által okozott sérülésnek, de a szakértő is kinyilvánította, hogy a bőrsérülés nagyon tág fogalom.
Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a fenéksérülés az ügy kezdetekor még szóba sem került, azt csupán évekkel a történtek után említette a harmadrendű vádlott.
A védencem büntetőjogi felelősségére nézve nem az bír jelentős hatással, hogy a vasvilla hegye egy milliméterre megállt-e József feneke előtt, vagy továbbment-e ennyivel.
A jogász megemlítette, hogy az ügyész vádbeszédében elhangzott, hogy Krisztofer a verekedés mellékszereplői közé tartozott. A kamerák felvételein jól látszott, hogy a vasvillát elveszi Józseftől. Eddig mindenképpen szó lehet jogos védelmi helyzetről, de az ügyész szerint Krisztofer a már menekülő ellenlábasa felé tette a szúró mozdulatot.
- Figyelembe kell venni, hogy Krisztofer a verekedés alatt mindvégig a testvérén, Tivadaron tartotta a fél szemét. A felvételeken látszott, ahogy Tivadart elgázolják, majd a testvére felsegíti. A cselekménysorba csak később csatlakozott be újra, amikor azt látta, hogy Tivadart többen támadják, közülük valaki vasvillával. Ezt a támadót kergette el az eszközzel.
Szalay Csaba bíró a tárgyalás végén jelezte, hogy szándéka szerint júliusban, még az ítélkezési szünet előtt ítéletet hirdet valamennyi vádlott ügyében.
