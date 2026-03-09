Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Fenyegette saját főbérlőjét, a rendőrök bilincsben vitték el a gázt szívó férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 17:35
A rendőrök elfogták, majd kezdeményezték a fenyegetőző férfi letartóztatását.

Egy balatonalmádi nő tett bejelentést a rendőrségen, mert albérlője a teraszon állva hangosan szidalmazta és fenyegette őt, miközben egy gázpalackból szívta a gázt.

Halálosan fenyegette saját főbérlőjét
Fotó: Freepik

A nő elmondása szerint szóváltás alakult ki közöttük, és miután felszólította a férfit, hogy költözzön el, a 33 éves albérlő életveszélyes fenyegetéseket intézett hozzá.

Nem tűrte a fenyegetést

A kiérkező rendőrök elfogták a férfit, majd bevitték a rendőrségre. Őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki. Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétség miatt indítottak eljárást ellene, és kezdeményezték a letartóztatását – írja a police.hu.

 

