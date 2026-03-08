Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ilyen volt A Nagy Duett negyedik élő adása képekben: fergeteges hangulat, óriási nevetések

lakatos lászló
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 23:03
tolvai reniA Nagy Duett 2026
A Nagy Duett negyedik élő műsora is fergeteges szórakozást kínált a nézőknek.

A Nagy Duett negyedik élő adása is igazi támadást intézett a rekeszizmok ellen. Minden sztárpáros kitett magáért, hogy a nézők kegyeibe férkőzzön. A hét duett után még két csoportos előadást is bevállaltak, ami az egekbe repítette a hangulatot.

A Nagy Duett negyedik élő show-jából Tolvai Reni és Lakatos László esett ki
A Nagy Duett negyedik élő show-jából Tolvai Reni és Lakatos László esett ki
Fotó: MATE KRISZTIAN

Sajnos egy párostól most is búcsúzni kellett, Tolvai Reni és Lakatos László jövő héten már nem lesz velünk.

Galéria: A Nagy Duett negyedik élő show-ja: fergeteges hangulat, hatalmas nevetések
1/21
A Nagy Duett negyedik élő adása

 

