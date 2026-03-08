Ilyen volt A Nagy Duett negyedik élő adása képekben: fergeteges hangulat, óriási nevetések

A Nagy Duett negyedik élő adása is igazi támadást intézett a rekeszizmok ellen. Minden sztárpáros kitett magáért, hogy a nézők kegyeibe férkőzzön. A hét duett után még két csoportos előadást is bevállaltak, ami az egekbe repítette a hangulatot.
Sajnos egy párostól most is búcsúzni kellett, Tolvai Reni és Lakatos László jövő héten már nem lesz velünk.
