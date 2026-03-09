"Apa látta a félelmet a szememben" – 13 embert érint a 12 éves kisfiú betegsége

A 12 éves Trey Taylor szívátültetésen esett át, miután egy mindössze 13 embert érintő betegséggel diagnosztizálták.

Trey Taylor 11 évesen szívátültetésen esett át Fotó: Amelia Thompson

Kómából kelve tudta meg, hogy szívátültetése volt

Az angliai Milton Keynes városában élő Trey 11 éves volt, amikor hirtelen egy fehér szobában ébredt, és minden próbálkozása ellenére egy szót sem tudott szólni apjához. Hangszálai megduzzadtak, miután hetekig lélegeztetőgépen volt.

Apa azt mondta, látta a félelmet a szememben, amikor rájöttem, hogy nem tudok beszélni. Látta, ahogy kitágulnak a szemeim

– emlékezett vissza a kisfiú.

Trey ezután tudta meg, hogy új szívet kapott, mert egy olyan ritka betegségben szenved, amelyről úgy vélik, mindössze 12 másik embert érint a világon. Egy kivételesen ritka, LMNA génhez kapcsolódó izomdisztrófia-változattal él együtt, amely a test minden izmát érinti, beleértve a szívét is.

Kevesebb mint két hónappal korábban éppen az édesanyjával vásárolt, amikor hirtelen rosszul lett, és hányni kezdett. A családja azt hitte, hogy Treynek norovírusa van, de az állapota romlott, és kórházi ellátásra szorult. Itt állapították meg az orvosok, hogy a szíve veszélyesen megnagyobbodott.

Azt hittem, hogy a fiamnak norovírusa van… majd 48 órával később közölték velem, hogy több szervi elégtelenségben szenved, és valójában haldoklik. Ez nagyon ijesztő és nyomasztó volt

– mondta anyukája, Elise Taylor.

Míg Trey mesterséges kómában volt, új szívet kapott. Édesanyja számára az egyik legnagyobb nehézség az volt, hogy ilyen sokáig nem tudott beszélni a fiával.

Úgy éreztem mintha hiányozna belőlem egy rész, és az egyetlen dolog amit tehettem, az volt, hogy az ágya mellett maradtam. Felolvastam neki, remélve, hogy tudja, hogy ott vagyok.

Így befolyásolja a kisfiú életét a ritka betegség

Állapota miatt a Trey lábizmaiban lévő fehérje nem képes regenerálódni, ami azt jelenti, hogy nem tud szabadon járni, és kerekesszékre van szüksége. Egy évvel a transzplantációja után elmondta, hogy a legnagyobb kihívás számára az, hogy megpróbálja elmagyarázni az állapotát az embereknek. Sokan azt hiszik, lebénult, pedig ez nem igaz.