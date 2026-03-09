Nincs hivatalos indok, a Liverpool döbbenetet okozott a BL-meccs előtt

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Alisson nem utazott el az együttes Galatasary elleni labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzésére.
A brazil kapus pénteken végigjátszotta Wolverhamptonban a csapat győztes FA Kupa-mérkőzését, de
a Liverpool most kisebb döbbenetet okozott, mert nem közölte, hogy miért nem tartott társaival Isztambulba,
sajtóhírek szerint ugyanakkor kisebb sérülés hátráltatja. Alisson helyett várhatóan a georgiai Giorgi Mamardasvili őrzi majd a Vörösök kapuját. A Galatasaray-Liverpool nyolcaddöntő első meccsét magyar idő szerint kedden 18.45 órakor játsszák.
