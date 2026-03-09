Nincs hivatalos indok, a Liverpool döbbenetet okozott a BL-meccs előtt

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Lesz egy nagy hiányzója kedden a Liverpoolnak a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-meccsen. Az első számú kapus, Alisson nem utazott el a csapattal.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Alisson nem utazott el az együttes Galatasary elleni labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzésére.

Alisson kapus
Alisson nem utazott el a Liverpoollal Fotó: Andrew Kearns - CameraSport

Alisson otthon maradt

A brazil kapus pénteken végigjátszotta Wolverhamptonban a csapat győztes FA Kupa-mérkőzését, de 

a Liverpool most kisebb döbbenetet okozott, mert nem közölte, hogy miért nem tartott társaival Isztambulba,

sajtóhírek szerint ugyanakkor kisebb sérülés hátráltatja. Alisson helyett várhatóan a georgiai Giorgi Mamardasvili őrzi majd a Vörösök kapuját. A Galatasaray-Liverpool nyolcaddöntő első meccsét magyar idő szerint kedden 18.45 órakor játsszák.

 

