Nincs hivatalos indok, a Liverpool döbbenetet okozott a BL-meccs előtt

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Alisson nem utazott el az együttes Galatasary elleni labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzésére.

Alisson nem utazott el a Liverpoollal Fotó: Andrew Kearns - CameraSport

Alisson otthon maradt

A brazil kapus pénteken végigjátszotta Wolverhamptonban a csapat győztes FA Kupa-mérkőzését, de

a Liverpool most kisebb döbbenetet okozott, mert nem közölte, hogy miért nem tartott társaival Isztambulba,

sajtóhírek szerint ugyanakkor kisebb sérülés hátráltatja. Alisson helyett várhatóan a georgiai Giorgi Mamardasvili őrzi majd a Vörösök kapuját. A Galatasaray-Liverpool nyolcaddöntő első meccsét magyar idő szerint kedden 18.45 órakor játsszák.