Oscar Isaac imádja Magyarországot! Emlékszel, mekkorát bulizott nálunk? – Fotó Balatonfüredről

Ma ünnepli születésnapját az a hollywoodi színész, akiről az elmúlt években kiderült, hogy kimondottan szeret Magyarországon császkálni. Frankenstein professzor, Holdlovag, Leto Atreides, ez csak néhány karakter a sok közül, akik bőrében láthattuk és megszerettük a ma 47 éves Oscar Isaac-et.
Első alkalommal nem más oldalán tűnt fel a Szent István Bazilika környékén, mint az Aquaman és a Trónok harca sztárja, Jason Momoa. Ez még 2019 tavaszán történt, amikor a Denis Villeneuve rendezte Dűne első része forgott a fővárosban. A stáblistán számos nagy név szerepelt rajtuk kívül, például Dave Bautista, Josh Brolin vagy Javier Bardem, és persze a kihagyhatatlan Timothée Chalamet. A Dűnében Leto Atreidest, a Timothée Chalamet által alakított Paul Atreides apját és a Caladan bolygó urát játszotta.
A Dűne után nem sokkal ismét visszatért hazánkba, ezúttal a Disney Plusz számára készült Marvel univerzumos minisorozat, a Holdlovag (Moonknight) forgatásának kedvéért. Ekkor sem egyedül érkezett, a jelenleg Oscar-díj várományos Ethan Hawke volt hűséges fegyverhordozója, akivel megjárták a Margitszigeti futókört is.
Isaac-nak azonban ekkor már nem volt elég Budapest, így két forgatási nap között úgy döntöttek Hawke-kal, meglesik a magyar tengert is. A Balatonfüreden található Kedves cukrászdában múlatták a kellemes nyári délutánt, és nem elég, hogy egy képre is hajlandóak voltak a Kedves személyzetével, Ethan Hawke még egy kisbabát is ölbe kapott a fotó kedvéért. A Kedves dolgozóinak elmondása szerint két kör kávét is rendeltek. A szemfülesebb kommentelőktől azt is megtudtuk, hogy a képen is szereplő Michael Benjamin Hernandezzel együtt a Nádasdladányi kastélyban zajlott a streamingre készült Holdlovag sorozat forgatásának egy része.
Oscar Isaac mostanában, amikor nem hazánkban kalandozott, akkor Kanadában, Angliában és Skóciában forgatta Guillermo del Toro rendezésében a Mary Shelley regénye alapján készült Frankensteint. Az adaptációban Victor Frankenstein szerepét játszotta, nem is rosszul, ennek ellenére a film premierje után következő díjszezonban csak a Szörnyeteget alakító Jacob Elordinak termett babér, Oscar Isaac csupán egy Saturn díj jelölést tudott bezsebelni alakításáért. Az eddig közel 70 filmben szereplő Isaac is lassan bevonulhat a Hollywood által méltatlanul mellőzött színészek sorába, pedig a Frankensteinben nyújtott játéka igazán figyelemre méltóra sikerült. Az IMDB listája szerint jelenleg 7 projektje van éppen készülőben, talán ezek közül valamelyik végre elhozza neki a megérdemelt elismerést.
