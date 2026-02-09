A Nagy Duett: Lengyel Johanna kitálalt ifj. Schobert Norbiról

A most hétvégén, február 15-én induló A Nagy Duett legfiatalabb párosa Lengyel Johanna és ifj. Schobert Norbert kettőse lesz. A duó már hetek óta gőzerővel készül az első adásra. Mindketten gyakorlottak az éneklésben, Johanna kétségkívül több tapasztalattal rendelkezik, hiszen megnyerte a Megasztár nyolcadik évadát. Habár a tehetségkutatóba Norbi is jelentkezett, ő csak a középdöntőig jutott a hetedik évadban. Akárhogy is, mindketten inkább élvezni akarják majd az egészet. Ehhez azonban Johanna szerint Norbinak még fejlődnie kell valamiben: lazább kell legyen.
A Megasztár győztese szerint jól működnek együtt az ifjú boxtehetséggel, aki jó képességekkel rendelkezik, azonban a komfortzónáján túl még befeszül és ezt el kell engednie, ha fejlődni akar.
Bármilyen félelme van, nagyon is nyitott és szorgalmas. Abszolút fő célja az, hogy fejlődjön
- jelentette ki Johanna, aki mentorként most új szerepben tündököl majd. Ez azonban nem fogja őt hátráltatni, sőt:
Már suliban is tapasztaltam, hogyha én valakinek segítek, az nagyon sokat segít abban, hogy felkészüljek valamiben. Ha tanítanod kell, sokkal nagyobb felelősséggel vagy azzal a dologgal. Azáltal, hogy segítek, közben lényegében magamnak is dolgozom. Ráadásul sokkal részletesebben mintha egyedül állnék neki, mert több mindenre odafigyelek, miután most van egy partnerem, egy közös produkció van. Nem az van, hogy összeállunk egy duettre, hanem egy mélyebb kapcsolatot is ki kell építeni.
