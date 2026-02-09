A Nagy Duett: Lengyel Johanna kitálalt ifj. Schobert Norbiról

A most hétvégén, február 15-én induló A Nagy Duett legfiatalabb párosa Lengyel Johanna és ifj. Schobert Norbert kettőse lesz. A duó már hetek óta gőzerővel készül az első adásra. Mindketten gyakorlottak az éneklésben, Johanna kétségkívül több tapasztalattal rendelkezik, hiszen megnyerte a Megasztár nyolcadik évadát. Habár a tehetségkutatóba Norbi is jelentkezett, ő csak a középdöntőig jutott a hetedik évadban. Akárhogy is, mindketten inkább élvezni akarják majd az egészet. Ehhez azonban Johanna szerint Norbinak még fejlődnie kell valamiben: lazább kell legyen.

Lengyel Johanna szerint ifj. Schobert Norbert szorgalmasan készül A Nagy Duettre. Fotó: Máté Krisztián / Bors

A Nagy Duett: Johanna szerint Norbinak még lazulnia kell

A Megasztár győztese szerint jól működnek együtt az ifjú boxtehetséggel, aki jó képességekkel rendelkezik, azonban a komfortzónáján túl még befeszül és ezt el kell engednie, ha fejlődni akar.

Bármilyen félelme van, nagyon is nyitott és szorgalmas. Abszolút fő célja az, hogy fejlődjön

- jelentette ki Johanna, aki mentorként most új szerepben tündököl majd. Ez azonban nem fogja őt hátráltatni, sőt: