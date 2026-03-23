Peter Srámek és Gáspár Bea közös műsort tervez?: „Találtam egy olyan embert, akivel órákig tudok beszélgetni”

A Nagy Duett 2026-os évada a végéhez közeledik, hiszen jövő héten már az elődöntőben mérheti össze a tudását a négy még versenyben maradt páros. Tegnap Peter Srámek és Gáspár Bea távoztak a műsorból, hiszen a nézők Curtis és Barnai Judie párosát mentették meg. És bár az énekes némileg csalódott a kiesés miatt, de most elárulta, a közös útjuk Beával nem ér véget A Nagy Duett 8. évadával, sőt, talán csak most kezdődik igazán.

Gáspár Bea és Peter Srámek lettek A Nagy Duett tegnapi kiesői, az énekes igencsak csalódott (Fotó: Máté Krisztián)

Gáspár Bea Peter Srámek oldalán egy teljesen más arcát mutatta meg, mint amit eddig valaha is láthattak a nézők. Gáspár Győző felesége még duettpartnerét is meglepte, akivel azóta nagyon jó barátok lettek a műsornak köszönhetően.

„Mindenképpen csalódottak vagyunk Beával a kiesés miatt, hiszen bíztunk a rajongóinkban, de lehetséges, hogy ma este egy kicsit elfáradtak és korábban elmentek aludni. De ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat” – kezdte viccelődve Peter.

Viszont nekem ez a műsor most nem a győzelemről szólt, hanem hogy találtam egy olyan embert, akivel órákig tudok beszélgetni mindenről, és ez Bea. Szóval, én hálás vagyok a sorsnak és a műsornak, hogy megismerhettem, mert sose gondoltam volna, hogy mi ilyen viszonyban leszünk. Emellett azt hiszem, hogy jó produkciókat hoztunk össze, ez most mégis ennyi volt, de talán a későbbiekben még láthatnak minket együtt a színpadon

– árulta el.

A Nagy Duett versenyzői tegnap este is egy fergeteges produkciót raktak össze együtt, imádták a közös munkát (Fotó: Bors)

A Nagy Duett szereplői közös műsort terveznek?

Az énekes azt is elmesélte, hogy már régóta nagy rajongója Bea főzőtudományának, így nem lehetetlen, hogy a későbbiekben ezzel kapcsolatosan is lesz közös munkájuk.

„Mindig is nagyon szerettem Beát, így távolról is, sőt az összes könyvét megvásároltam már, még jóval a találkozásunk előtt. Szóval, komolyan mondom, hogy őt is és Győzőt is nagyon kedvelem, még a műsorukat is visszanéztem, amikor ideköltöztem Magyarországra” – vallotta be.

Én már Beának mondtam azt is, hogy jó lenne egy olyan műsort csinálni, ahol éneklünk is, de mellette sül a csirke, vagy fő egy jó leves. Benne lennék valami olyanban, ahol összekötjük a zenét az ő főzőtudományával, és szerintem ő is jól érezné magát ebben, úgyhogy tervek vannak, aztán majd meglátjuk

– mondta Peter Srámek, és bizonyára a rajongók is nagyon örülnének egy az ő zenei világán, és Gáspár Bea receptjein alapuló műsornak vagy estnek.