A Nagy Duett: vége, teljes döbbenet, hogy eshetett ki pont ez a páros?

Elérkezett A Nagy Duett 6. adása, amiben 5 páros izgult, hogy vajon ki jut tovább, ki esik ki. Először a Lengyel Johanna-Schobert Norbi Jr. páros nyugodhatott meg, ők lettek az adás legjobbjai – de négy páros csak ezek után kezdett el izgulni igazán még úgy is, hogy mindannyian fantasztikusak voltak.
A négy izguló párosból ezek után Gesztesi Panka és Kovács Áron lélegezhetett fel, a többiek viszont így egyből veszélyzónába kerültek, mivel csak hárman maradtak.
Kasza Tibi a Vastag Csaba-Domján Evelin párost szerette volna megmenteni, Lékai-Kiss Ramóna is rájuk voksolt, Horváth Tomi pedig a Judie-Curtis párosra – Stohl András döntötte el: Vastag Csaba-Domján Evelin jutottak tovább.
A Curtis-Judie, illetve a Gáspár Bea-Peter Srámek párosok közül derült ki, hogy ki folytathatja, és ki nem: végül Gáspár Bea és Peter Srámek estek ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.