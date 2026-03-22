A Nagy Duett: vége, teljes döbbenet, hogy eshetett ki pont ez a páros?

Elérkezett A Nagy Duett 6. adása, amiben 5 páros izgult, hogy vajon ki jut tovább, ki esik ki. Először a Lengyel Johanna-Schobert Norbi Jr. páros nyugodhatott meg, ők lettek az adás legjobbjai – de négy páros csak ezek után kezdett el izgulni igazán még úgy is, hogy mindannyian fantasztikusak voltak.

A négy izguló párosból ezek után Gesztesi Panka és Kovács Áron lélegezhetett fel, a többiek viszont így egyből veszélyzónába kerültek, mivel csak hárman maradtak.

Kasza Tibi a Vastag Csaba-Domján Evelin párost szerette volna megmenteni, Lékai-Kiss Ramóna is rájuk voksolt, Horváth Tomi pedig a Judie-Curtis párosra – Stohl András döntötte el: Vastag Csaba-Domján Evelin jutottak tovább.

A Curtis-Judie, illetve a Gáspár Bea-Peter Srámek párosok közül derült ki, hogy ki folytathatja, és ki nem: végül Gáspár Bea és Peter Srámek estek ki.