Vidám mulatós, rock és gyengéd érzelmek: magyar klasszikusokkal érkezik A Nagy Duett következő adása!

Nincs megállás A Nagy Duett párosainál, hiszen folyamatosan zajlanak az ének-és táncpróbák, és minden páros azon dolgozik, hogy a legjobb formáját hozza a zsűri és a nézők elé lépve, a harmadik megmérettetés alkalmával is.

Újabb fergeteges produkciókkal tér vissza A Nagy Duett / Fotó: TV2

Curtis és felesége, Barnai Judie a múlt heti érzelmes produkció után most garantáltan felpezsdíti a stúdiót. Egy igazi mulatós produkcióval készülnek, Bangó Margitot megidézve. A rock és a diszkó világa keveredik majd Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás aerobik tematikájú produkciójában – Vikidál Gyula Csak a szívemet dobom eléd című dalának Zséda-féle feldolgozásával gyűjtik majd a pontokat.

Pákó ugyan ledobja az orvosi köpenyt, de továbbra is a gyengéd érzelmek felé húznak majd Komonyi Zsuzsival: a Szerelemvonattal robognak majd be a stúdióba. Rock and roll őrületbe keveredik a múlt hét aranyérmes párosa, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., a Valmar Magány vagány című slágerében mutatják meg új oldalukat. Peter Srámek és Gáspár Bea a TNT Kicsi gesztenyéjét, míg Lakatos Laci és Tolvaj Reni az Irigy Hónaljmirigy Numerakirályát dolgozza fel. A magyar kavalkádban viszont feltűnik majd egy világsláger is, Kovács Áron és Gesztesi Panka a Don’t go breaking my breaking my heart című Elton John - Kiki Dee dalban csillogtathatja meg tehetségét.



A versenyzőkön túl más ismert előadók is feltűnnek majd a képernyőn, hiszen Rabod vagyok címmel először hallhatják majd a nézők Radics Gigi és a 30. szülinapját ünneplő Bon-Bon közös duettjét.





