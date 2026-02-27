Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Vidám mulatós, rock és gyengéd érzelmek: magyar klasszikusokkal érkezik A Nagy Duett következő adása!

A Nagy Duett
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 11:10
A Nagy Duett 2026produkció
Vasárnap este 18:55-től nyolc, versenyben maradt páros vág neki A Nagy Duett harmadik adásának, ahol a duók ezúttal magyar előadókat elevenítenek meg a színpadon, ám egy páros megtöri a sort, hiszen Elton John ikonikus dalát viszi színpadra. Extra produkcióként pedig a TV2 népszerű showműsorának stúdiójában debütál majd Radics Gigi és az idén 30 éves Bon-Bon közös szerzeménye is.
Nincs megállás A Nagy Duett párosainál, hiszen folyamatosan zajlanak az ének-és táncpróbák, és minden páros azon dolgozik, hogy a legjobb formáját hozza a zsűri és a nézők elé lépve, a harmadik megmérettetés alkalmával is. 

Újabb fergeteges produkciókkal tér vissza A Nagy Duett / Fotó: TV2

Curtis és felesége, Barnai Judie a múlt heti érzelmes produkció után most garantáltan felpezsdíti a stúdiót. Egy igazi mulatós produkcióval készülnek, Bangó Margitot megidézve. A rock és a diszkó világa keveredik majd Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás aerobik tematikájú produkciójában – Vikidál Gyula Csak a szívemet dobom eléd című dalának Zséda-féle feldolgozásával gyűjtik majd a pontokat. 

Pákó ugyan ledobja az orvosi köpenyt, de továbbra is a gyengéd érzelmek felé húznak majd Komonyi Zsuzsival: a Szerelemvonattal robognak majd be a stúdióba. Rock and roll őrületbe keveredik a múlt hét aranyérmes párosa, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., a Valmar Magány vagány című slágerében mutatják meg új oldalukat. Peter Srámek és Gáspár Bea a TNT Kicsi gesztenyéjét, míg Lakatos Laci és Tolvaj Reni az Irigy Hónaljmirigy Numerakirályát dolgozza fel. A magyar kavalkádban viszont feltűnik majd egy világsláger is, Kovács Áron és Gesztesi Panka a Don’t go breaking my breaking my heart című Elton John - Kiki Dee dalban csillogtathatja meg tehetségét.
 

A versenyzőkön túl más ismert előadók is feltűnnek majd a képernyőn, hiszen Rabod vagyok címmel először hallhatják majd a nézők Radics Gigi és a 30. szülinapját ünneplő Bon-Bon közös duettjét.



A Nagy Duett harmadik élő adás – vasárnap 18:55-től a TV2 műsorán!

 

