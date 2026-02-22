Kovács Áron a húgaként szereti Gesztesi Pankát: „Semmiképp sem szeretném apaszerepbe helyezni magam”

A Nagy Duett 8. évadában Gesztesi Panka és Kovács Áron is versenybe szálltak, és bár a fiatal lány még sosem állt színpadon korábban, az első adásban óriási sikert arattak, sőt még az adásgyőzelmet is bezsebelték. A zenész szerint ez nagyban köszönhető annak is, hogy nagyon jó viszony alakult ki közöttük. Most elárulta, hogy megy a közös munka, na meg, hogy milyen meglepetéssel készülnek ezen a héten.

Gesztesi Károly és Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka is szerepel A Nagy Duett 2026-os évadában, ahol Kovács Áronnál jobb partnert nem is kaphatott volna (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Kovács Áron és Gesztesi Panka duója győzelemmel zárta A Nagy Duett első adását, amit elsöprő produkciójuk után meg is érdemeltek. De úgy tűnik még ezt is képesek tetézni, amiről most Áron mesélt a Borsnak.

Az egyik kedvenc dalomat, egy rock számot fogunk előadni most, és szerintem nagyon jó lesz. Bár nagyon vicces beszélgetés volt, amikor bemutattam neki a szerzőt, és megkérdeztem, hogy ismered, nem? Hiszen ez egyik legnagyobb rockikon, kiderült, hogy fogalma sincs. Akkor azért lefagytam egy kicsit, hogy ez így elég kemény lesz, de sosem késő, mert azóta imádja a dalt. Úgyhogy lehet, hogy intéztem egy új rockert a jövőnek, mert nagyon megtalálta magát ebben. Szóval Pankában sok meglepetés van, és lesz is még szerintem

– kezdte nevetve a műsorvezető.

„És bár persze igyekszünk mindig olyat választani, ami jól áll nekünk, de abszolút a dicséretére válik, hogy nem zárkózik el semmitől. Ha esetleg nem ismer valamit, akkor pedig bízik bennem annyira, hogy elhiszi nekem, hogy ez jól fog állni neki, ami nagyon jó érzés” – árulta el.

Gesztesi Panka Kovács Áron oldalán egy teljesen új arcát mutathatja meg a műsorban (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

A Nagy Duett versenyzői szinte családtagokká válnak

A legtöbb páros elmondhatja magáról, hogy így vagy úgy, de a műsor néhány hétre egyfajta, igaz olykor kicsit furcsa családdá kovácsolja őket. Gesztesi Panka duettpartnere most azt is elárulta, ők hogy vannak ezzel.

Ő egy fiatal lány, és még keresi önmagát, ami egyébként egy tök jó korszak. Viszont ilyenkor nem mindegy, hogy milyen tanácsokat ad neki az ember, és én ezt igyekszem felelősséggel kezelni. A múlt hét sikere pedig ezt igazolja is, szóval remélem, hogy egyre jobban elhiszi majd azt, hogy mennyi minden van benne, amit nem is gondolt volna

– mondta Áron.