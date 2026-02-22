Kovács Áron a húgaként szereti Gesztesi Pankát: „Semmiképp sem szeretném apaszerepbe helyezni magam”

A Nagy Duett 8. évadában Gesztesi Panka és Kovács Áron is versenybe szálltak, és bár a fiatal lány még sosem állt színpadon korábban, az első adásban óriási sikert arattak, sőt még az adásgyőzelmet is bezsebelték. A zenész szerint ez nagyban köszönhető annak is, hogy nagyon jó viszony alakult ki közöttük. Most elárulta, hogy megy a közös munka, na meg, hogy milyen meglepetéssel készülnek ezen a héten.
Kovács Áron és Gesztesi Panka duója győzelemmel zárta A Nagy Duett első adását, amit elsöprő produkciójuk után meg is érdemeltek. De úgy tűnik még ezt is képesek tetézni, amiről most Áron mesélt a Borsnak.
Az egyik kedvenc dalomat, egy rock számot fogunk előadni most, és szerintem nagyon jó lesz. Bár nagyon vicces beszélgetés volt, amikor bemutattam neki a szerzőt, és megkérdeztem, hogy ismered, nem? Hiszen ez egyik legnagyobb rockikon, kiderült, hogy fogalma sincs. Akkor azért lefagytam egy kicsit, hogy ez így elég kemény lesz, de sosem késő, mert azóta imádja a dalt. Úgyhogy lehet, hogy intéztem egy új rockert a jövőnek, mert nagyon megtalálta magát ebben. Szóval Pankában sok meglepetés van, és lesz is még szerintem
– kezdte nevetve a műsorvezető.
„És bár persze igyekszünk mindig olyat választani, ami jól áll nekünk, de abszolút a dicséretére válik, hogy nem zárkózik el semmitől. Ha esetleg nem ismer valamit, akkor pedig bízik bennem annyira, hogy elhiszi nekem, hogy ez jól fog állni neki, ami nagyon jó érzés” – árulta el.
A legtöbb páros elmondhatja magáról, hogy így vagy úgy, de a műsor néhány hétre egyfajta, igaz olykor kicsit furcsa családdá kovácsolja őket. Gesztesi Panka duettpartnere most azt is elárulta, ők hogy vannak ezzel.
Ő egy fiatal lány, és még keresi önmagát, ami egyébként egy tök jó korszak. Viszont ilyenkor nem mindegy, hogy milyen tanácsokat ad neki az ember, és én ezt igyekszem felelősséggel kezelni. A múlt hét sikere pedig ezt igazolja is, szóval remélem, hogy egyre jobban elhiszi majd azt, hogy mennyi minden van benne, amit nem is gondolt volna
– mondta Áron.
„Nagyon nem szeretem ezt a mester kifejezést, mert úgy érzem, hogy nem a mestere vagyok, hanem talán egy kicsit olyan mintha a bátyja lennék. Olyasvalaki, akinek már van tapasztalata, és aki tudja őt szeretni önmagáért, és próbálja, végig vinni egy olyan úton, botlások és nagy esések nélkül, aminek ismeri már a nehézségeit” – vallotta be őszintén.
Természetesen, érthető okokból, semmiképp sem szeretném apa szerepbe helyezni magam, de nem is érezném találónak. Hiába vagyok én magam is apuka, de kettőnk kapcsolata nem ilyen, hiszen most ismertem meg, felnőttként, és nem ezt a fajta apai érzést váltja ki belőlem, hanem tényleg mintha az idősebb testvére lennék
– tette még hozzá.
