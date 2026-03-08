Peter Srámek Gáspár Beáról: „Nehezen viseli, amikor háziasszonynak van beöltöztetve”

Gáspár Bea és Peter Srámek párosa hétről hétre új stílusban, és őrültebbnél őrültebb szettekben lép színpadra. Míg Gáspár Győző feleségénél otthonkás háziasszonytól kezdve, kislányon át sármos pasiig terjedt a skála, addig mestere nemcsak nőként, hanem kicsi gesztenye jelmezben is énekelt már. A Nagy Duett 8. évadának 4. adásában viszont egy igazi roma bulira készülnek, amiben remélhetőleg Gáspár Bea végre megmutathatja a nőiességét, ami Peter Srámek szerint igazán jót tenne neki.

Peter Srámek Gáspár Bea mestereként mindent megtesz, hogy partnere jól érezze magát A Nagy Duettben (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

A Nagy Duett 2026-os évadának következő show-jában Gáspár Bea Peter Srámek oldalán egy Nótár Mary dallal lép majd színpadra, amit a múltkori játszóházas őrület után már nagyon várnak.

„Nagyon örülünk, mert ugyanúgy, mint Bea, én is személyesen ismerem Maryt, sőt, együtt is dolgoztam vele, mert van egy közös duettünk. Ráadásul ebben a produkcióban két dala lesz összegyúrva, szóval így még nagyobb bulit tudunk csinálni a színpadon, és bízunk abban, hogy ez a mi hetünk lesz. Mi már most jól érezzük magunkat, de reméljük, hogy a nézőknek is tetszeni fog” – kezdte Peti az eheti produkciójukról, amiből ráadásul kettő is lesz, igaz, a másodikban két másik párossal együtt énekelnek majd.

A második dalnál az a könnyebbség, hogy két másik pár is van velünk, és ha van egy kis hibácska, akkor az szinte fel sem tűnik. Egyébként Gesztesi Panka, Kovács Áron, Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó lesznek velünk, és azt gondolom, hogy emiatt ebben a produkcióban nagyon sok minden lesz. Annyira humoros, és annyira szerethető lesz az egész, hogy senki se fog tudni másra figyelni. Ez egy olyan csapat, ahol mindenkit szeretünk, el tudjuk engedni magunkat és így abszolút nem teher, hogy két dallal kell készülni

– árulta el titokzatosan.

Gáspár Bea konyhája helyett most A Nagy Duett színpadán szeretne emlékezeteset alkotni, de jobban örülne, ha mindezt csinosan tehetné (Fotó: TV2)

A Nagy Duett szereplői dögösebb jelmezekre vágynak?

Persze a dalok és a koreográfia mellett hatalmas hangsúly van a stylistok és sminkesek munkáján is, hiszen amíg Barnai Judie teljesen felszabadult cigánylányként, addig Gáspár Bea kislányos alakítását visszafogottnak titulálta A Nagy Duett zsűrije. Peter Srámek szerint egy szép ruhában partnere is lazább lenne.

Bea nagyon szereti, amikor szép ruhában lehet, jól van megcsinálva a haja, és egy kicsit nehezen viseli, amikor egy háziasszonynak van beöltöztetve, vagy épp kislánynak. Persze, nagyon cuki volt, de ő egy igazi nő, aki ezt szereti hangsúlyozni. Nyilvánvalóan humorosan veszi ezt az egészet, hiszen szerintem azért is vállalta a műsort, hogy egy másik oldalát is megmutathassa, és ne csak Bea asszonyt lássák, aki a férjét igazgatja, meg süt, főz

– leplezte le Beát.