Füstölgő Pákó-expressz, mulatós-Maradona Curtis: mutatjuk A Nagy Duett legjobb pillanatait

A Nagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 22:55
Idézd fel velünk együtt a harmadik élő adás legjobb pillanatait!

Hát nem volt semmi A Nagy Duett 2026-os évadának harmadik élő adása! Volt itt jó pár kör hatalmas nevetés, voltak igazán nagy hangok, és pár pikáns elszólás is szerepet kapott.

Fekete Pákó vonatként, Curtis Maradona-frizurás mulatós énekesként szórakoztatta A Nagy Duett zsűrijét és közönségét
Bizony a harmadik adásban is volt egy (illetve hát technikailag kettő) nyertes: a zsűri és a közönség értékelése alapján az adásgyőztes a Curtis-Judie páros lett. Sajnos azonban el is kellett búcsúznunk valakiktől. A verseny ezúttal Gajdos Tamásnak és Gallusz Nikolettnek ért véget.

Nézd vissza A Nagy Duett legemlékezetesebb pillanatait! Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg:

Galéria: A Nagy Duett: őrült hagok és produkciók, ilyen volt a 3. élő adás
Fotó: Máté Krisztián
1/16
Ilyen volt A Nagy Duett harmadik élő adása

 

 

 

 

