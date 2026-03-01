Füstölgő Pákó-expressz, mulatós-Maradona Curtis: mutatjuk A Nagy Duett legjobb pillanatait

Hát nem volt semmi A Nagy Duett 2026-os évadának harmadik élő adása! Volt itt jó pár kör hatalmas nevetés, voltak igazán nagy hangok, és pár pikáns elszólás is szerepet kapott.

Fekete Pákó vonatként, Curtis Maradona-frizurás mulatós énekesként szórakoztatta A Nagy Duett zsűrijét és közönségét

Bizony a harmadik adásban is volt egy (illetve hát technikailag kettő) nyertes: a zsűri és a közönség értékelése alapján az adásgyőztes a Curtis-Judie páros lett. Sajnos azonban el is kellett búcsúznunk valakiktől. A verseny ezúttal Gajdos Tamásnak és Gallusz Nikolettnek ért véget.

