Füstölgő Pákó-expressz, mulatós-Maradona Curtis: mutatjuk A Nagy Duett legjobb pillanatait

Hát nem volt semmi A Nagy Duett 2026-os évadának harmadik élő adása! Volt itt jó pár kör hatalmas nevetés, voltak igazán nagy hangok, és pár pikáns elszólás is szerepet kapott.
Bizony a harmadik adásban is volt egy (illetve hát technikailag kettő) nyertes: a zsűri és a közönség értékelése alapján az adásgyőztes a Curtis-Judie páros lett. Sajnos azonban el is kellett búcsúznunk valakiktől. A verseny ezúttal Gajdos Tamásnak és Gallusz Nikolettnek ért véget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.