A Nagy Duett: Gáspár Bea azt hitte, meg fog állni a szíve

Érzelmi hullámvasúttal és lehengerlő duettekkel robbant be múlt vasárnap a TV2 népszerű show-műsora, amelyből Galambos Lajcsi és Stana Alexandra távozott elsőként. A még versenyben lévő párosok a héten még magasabb fokozatra kapcsolnak A Nagy Duettben, hogy ismét meggyőzzék a közönséget, vagy éppen megcáfolják a zsűri kezdeti benyomásait. Gáspár Bea bízik benne, hogy a második élő show-ban már nem fog annyira izgulni, múlt héten ugyanis fizikai tünetei voltak a drukk miatt.

A Nagy Duett 2026 szereplői közül Gáspár Beának Peter Srámek lett a párja (Fotó: Bors)

A Nagy Duett: Gáspár Bea lemondta a Valentin-napi vacsorát

Ezen a héten is kiegészül a műsor zsűrije: Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Kasza Tibi és Horváth Tamás mellett az Esmeralda egykori főszereplője, a világhírű Leticia Calderón is pontozza majd a produkciókat.

„Az első adás szelét már szombaton éreztem, olyan feszült voltam, nem lehetett hozzám szólni” – mesélte a Borsnak Gáspár Bea, aki Peter Srámekkel simán továbbjutott.

Ugye aznap Valentin nap volt, Győző teljesen ki volt akadva, hogy még vacsorázni se mentem el vele. Pedig ő hozta a virágot, de én olyan idegben voltam. Olyan szintű feszültség volt rajtam, bennem, amit meg sem tudok magyarázni. Csak feküdtem otthon, egész nap a dalunkat dúdolgattam, próbáltam a koreográfiát fejben tartani, sőt lepróbálni. Vasárnap ez tovább fokozódott, amikor Peter meglátott a stúdióban, nagyon megijedt, hogy mi van velem. Mondtam, hogy nagyon izgulok, szakadt a tenyeremről a víz, lepkék voltak a gyomromban, nem bírtam enni. Bevallom, nagyon örültem, hogy az elején léptünk színpadra, mert szerintem, ha a műsor második felében kellett volna, akkor biztosan infarktust kaptam volna.

Gáspár Bea szerint Peter Srámek a legjobb mester számára, az első perctől nagy az összhang köztük

(Fotó: Máté Krisztián/Bors)

„Peter Srámek a legjobb mester!”

A Hal a tortán háziasszonya rengeteg pozitív kritikát kapott a produkció után, meg is könnyebbült, hogy túl van az első szereplésen.

„Sokat számított, hogy Peter nagyon nyugodt volt, biztatott, hogy jó lesz, hogy az sem baj, ha elrontom, ez a mondata nyugtatott meg engem is. Mert nekem ez eddig teljesen idegen volt, hogy éneklek, nekem mély a beszédhangom, van tájszólásom, amit nehéz kiküszöbölni. A második adásban egy még nehezebb dalt adunk elő, a Micsoda nő ez a férfit adjuk elő a B2B és Oroszlán Szonja kettősét megidézve. Nem könnyű feladat, de Peter a legjobb mester, egyszerűen imádom, olyan ő férfiben, mint én nőben. Maximalisták vagyunk, szigorú, de úgy, hogy közben laza, nem feszül rá. Győző például, aki már a héten is mondta, amikor hallott énekelni, hogy ez itt nem jó, az ott nem jó, Srámek ilyet sosem mond. Úgy érzem, lelazultam én is mellette!”