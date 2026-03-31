„Már két hete rosszul vagyok” – súlyos betegség döntötte le a lábáról Nagy Bogit, nem akar javulni az állapota

Őszintén vallott a Borsnak az elmúlt hetek kálváriájáról Nagy Bogi! A bájos énekesnő jó ideje nem adott életjelet magáról a közösségi oldalain, és bár sokan azt hitték, csak a tavaszi fáradtsággal küzd, a valóság ennél sokkal ijesztőbb. Egy makacs vírus döntötte le a lábáról, és az állapota súlyosabb, mint gondoltuk.

Nagy Bogi: „Két hete rosszul vagyok!”

Telefonon beszéltünk az énekesnővel, akinek hangja fáradt és meggyötört volt, ami nem is csoda. Elmondása szerin már 14 napja tart a küzdelme a betegséggel.

Nem úsztam meg ezt a betegeskedős időszakot, már két hete rosszul vagyok.

Tüdőgondozóban járt

Ami azonban még aggasztóbb, hogy az állapota nem javul, a vírus ráment a tüdejére, ami egy énekesnő esetében bizony a legrosszabb forgatókönyv. Nagy Bogi elárulta, hogy szakorvosi segítségre volt szüksége.

A múlt héten tüdőgyógyásznál voltam, aztán kaptam egy ilyen inhalátoros kezelést. Amúgy nem nagyon javul, szóval pont ezért vagyok offline. Két hete nem nagyon tudok semmi hasznosat csinálni, csak fekszem és alszom.

Váratlan kényszerpihenő

A betegség a legrosszabbkor jött, hiszen Bogi éppen egy turnéidőszak közepén van. A vírus pont akkor döntötte le a lábáról, amikor a legszorosabb volt a naptár. Viszont van egy kisebb szünet. Így ez a váratlan kényszerpihenő talán az egyetlen szerencse a szerencsétlenségben, hiszen így van ideje a gyógyulásra, anélkül, hogy le kéne mondania a koncertjeit.

„Amikor elkaptam, azon a héten volt kettő koncert, és most meg van két-három szünetünk. Legalább jól jött ki a matek” – mondta el Bogi.

Horrornyaralás Thaiföldön

Bár betegsége miatt most nem kellett lemondania a koncertjét, március elején sajnos kénytelen volt. Történt ugyanis, hogy Thaiföldön nyaralt, amikor kitört az iráni háború, és törölték a hazafelé tartó járatát a közel-keleti konfliktus miatt. Nagy Bogi nem leplezte, mennyire megijedt, fogalma sem volt róla, hogy az iráni háború miatt kialakult helyzetben hogyan fog majd hazajutni. "Itt maradtam. A nagyobb probléma az, hogy nem tudom, hogy fogok hazajutni. Vannak járatok, de egy-két hét múlva..." – írta akkor kétségbeesetten az énekesnő, aki végül több átszállós, 36 órás, viszontagságos utazás után végre haza ért.