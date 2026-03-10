Horrorutazás lett a nyaralásból: Nagy Bogi 36 óra alatt ért haza Thaiföldről

Nagyon aggódtak a rajongók kedvencükért, akinek törölték hazafelé tartó járatát a közel-keleti konfliktus miatt. Nagy Bogi is megijedt, fogalma sem volt róla, hogy az iráni háború miatt kialakult helyzetben hogy fog majd hazajutni. Az énekesnő tegnap végre hazaért, közösségi oldalán mesélt kálváriájáról és arról, mit élt át az elmúlt napokban.

Nagy Bogi énekesnő az iráni háború miatt Thaiföldön ragadt (Fotó: Nagy Zoltan/Hot magazin!/Archív)

36 órás utazás után ért haza az iráni háború miatt Nagy Bogi Thaiföldről

Az énekesnő szomorú üzenetet küldött a rajongóinak pár nappal ezelőtt arról, hogy kint ragadt Thailföldön, szegedi koncertjét ezért le is kellett mondania. Nagy Bogi az iráni háború miatt nem jutott haza, miután az ő járatait is törölték biztonsági okokból. Az énekesnő arra is felhívta a figyelmet videójában, hogy az új koncertdátum ki lett tűzve, ami május másodika lesz, de természetesen ha a rajongóknak ez nem felel meg, visszaválthatják jegyeiket. Sajnos nem ez volt az egyetlen gond, amibe Bogi ütközött.

A nagyobb probléma az, hogy nem tudom, hogy fogok hazajutni. Vannak járatok, de egy-két hét múlva

– írta pár nappal ezelőtt a nemrég válását bejelentő előadó Instagram-oldalán.

Nagy Bogi koncertje elmaradt a hosszúra nyúlt nyaralás miatt (Fotó:HAON)

Másfél millió lett volna a hazaút

Később úgy volt, hogy mintegy 1,5 milliós költségből Kína felől tud majd hazajutni Nagy Bogi.

Most megyek Ko Samuiból Bangkokba, majd Bangkokból Omanba, onnan Isztambulba, majd Budapestre

– mondta TikTok-videójában az énekesnő, aki Metzker Vikiékkel és a BSW-s fiúkkal nyaralt a paradicsomi szigeten.

Omanba hat óra volt a repülőút, a következő járatom 12 óra múlva indult, de túléltem ezt az időt a reptéren és indultunk tovább Isztambulba!

Bogi végül 36 órás utazás után tegnap délután landolt Budapesten. Ahogy arról korában írtunk, nem az énekesnő az egyetlen magyar híresség, akinek a nyaralása rémálommá vált az iráni háború miatt. Az Exatlonból ismert wakeboardos Orbán Olivér Dubajból menekült Oman felé haza, ő közvetlen közelről látta egy szálloda szétbombázását.