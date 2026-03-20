Viharos évek után révbe ért: Muri Enikő bebizonyította, hogy a támadások ellenére is van újrakezdés

Bombaként robbant a hír: Muri Enikő szíve újra foglalt! Bár a rajongók már tavaly május óta sejtették, hogy az énekesnő és korábbi párja, Tóth Szabi útjai különváltak, a megerősítésre egészen mostanáig várni kellett. Enikő nem aprózta el a bejelentést: egy érzelmes, fekete-fehér fotóval tudatta a világgal az Instagram-oldalán, hogy újra rátalált a szerelem. A képhez fűzött rövid, de annál beszédesebb „Szeretlek” vallomás pedig minden kétséget eloszlatott.

Muri Enikő szerelme Patonai Norbert szintén a művészvilágban tevékenykedik (Fotó: Bors)

Muri Enikő és Patonai Norbert nem először próbálják meg együtt: Régi tűz lángolt fel újra

Az énekesnő választottja nem más, mint a sármos táncművész, Patonai Norbert, az ExperiDance társulatának oszlopos tagja. Aki jártas a magyar bulvár történelmében, annak ismerős lehet a név, hiszen a páros nem először alkot egy párt: 2018-ban már volt egy rövidebb románcuk. Úgy tűnik, az élet úgy hozta, hogy ennyi év után most jött el az ő idejük. Norbert neve onnan is ismerős lehet, hogy korábban Cseke Katinka színésznő férje volt, akitől egy kislánya is született.

Sokan támadták, nehéz időszakon van túl

De ne szaladjunk ennyire előre! Ahhoz, hogy értsük, miért is olyan értékes ez a mostani boldogság, látnunk kell, milyen rögös utat járt be Muri Enikő az utóbbi időben. Nem titok, hogy az énekesnő az elmúlt években határozottan és büszkén állt ki politikai meggyőződése és értékrendje mellett. Sok művésszel ellentétben ő nem félt felvállalni a véleményét, még akkor sem, amikor tudta: ez sokak szemében szálka lesz.

Könnyek között kellett fellépnie

A Sugarloaf énekesnője a béke és a nemzeti értékek mellett foglalt állást, amiért elképesztő össztűz zúdult rá a kommentszekciókban és a közösségi médiában. Kevés olyan hazai sztár van, akinek annyi méltatlan támadással, gúnnyal és rosszindulattal kellett szembenéznie, mint neki. Volt, hogy a színpadra lépés előtt percekkel még a telefonján érkező gyűlölködő üzeneteket látta, és teljes idegi feszültségben, könnyekkel küszködve kellett mikrofont ragadnia.

Muri Enikő Patonai Norbert oldalán menedékre lelhet (Fotó: Bors)

Ritka nagy erőről tett tanúbizonyságot

Muri Enikő azonban bebizonyította, hogy igazi harcos. Miközben a fél ország a magánéletén vagy a politikai szimpátiáján csámcsogott, ő méltósággal tűrt. Nem hátrált meg, nem vonta vissza a szavait, és minden egyes fellépésén a maximumot nyújtotta, bármekkora is volt rajta a nyomás. Ez a fajta gerincesség ritka a mai celebvilágban, és talán pont ez a belső erő volt az, ami most Norberthez is visszavezette.