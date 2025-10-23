BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Muri Enikő: „Nagyon jó érzés együtt lenni azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak

Orbán Viktor
Az énekesnő idén az október 23-ai ünnepségen a színpadon követte végig az eseményeket, így Magyarország miniszterelnökének beszédét is. Muri Enikő óriási megtiszteltetésnek tartja a meghívást, hiszen fontos számára a nemzeti ünnep, a hősök tisztelete és a béke ügye.
Bors
A szerző cikkei

Az október 23‑ai megemlékezés alkalmából rengetegen vettek részt a Békemeneten és az állami ünnepségen egyaránt. A várakozásoknak megfelelően ismét nagy tömeg vonult Budapest utcáin. A rendezvény nemcsak az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei  előtt való tisztelgésre szolgált, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők együtt élhessék át a közösség erejét, és megmutassák, hogy együtt, közösen milyen erőt képviselnek  a hasonlóan gondolkodó emberek. A hangulatot minden évben a békés menet jellege, a kulturált részvétel és a közös ünneplés határozza meg, ami az idei évben sem volt másként. Muri Enikő idén az október 23-ai ünnepségen a színpadon hallgatta végig 
Orbán Viktor beszédét sok más hírességgel együtt.

Számos híresség követte a színpadról Orbán Viktor október 23-ai beszédét
Muri Enikő megtiszteltetésnek érezte, hogy ott lehet

Muri Enikő jó hangulatot tapasztalt:  „Valóban egy békés menetelés volt a Kossuth tér irányába”

Muri Enikő már korábban is részt vett a Békemeneten, és személyes tapasztalata alapján buzdított is mindenkit az idei részvételre: „Voltam már korábban is Békemeneten és nagyon jó hangulatú volt. Nem tapasztaltam gyűlölködő, rosszindulatú megjegyzéseket a másik oldal felé. Valóban egy békés menetelés volt a Kossuth tér irányába”- mondta. Muri Enikő óriási megtiszteltetésnek érzi, hogy meghívást kapott az október 23-ai állami ünnepségre. 

Soha nem látott tömeg a Kossuth téren

„Személyes érintettségem nincs 56-ról, de fontosnak tartom, hogy ott legyek az ilyen eseményeken” 

– fogalmazta meg. Nem csupán hagyománytiszteletből, hanem a közösség erejét is átélve várta az idei október 23-át. „Nagyon jó érzés együtt lenni azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, és ez tényleg rendkívüli erőt ad” – szögezte le.

Muri Enikő az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett és kiállt a béke melett

A drogellenes harc egyik nagykövete lett

Muri Enikő közéleti szerepvállalása nem újkeletű. Tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek (DPK), ahol aktívan részt vesz a drogprevenciós programokban: „A művészemberek sokszor olyan dolgokat is magukra vesznek, amit nem feltétlenül kellene… Mi ezt szeretnénk megelőzni: kommunikációval, beszélgetéssel” – fogalmazott. A DPK alapítói között szerepeltek ismert előadók, és Enikő jelenléte a fiatalok felé is jelzés, hogy a közösségi felelősségvállalás fontos. „Örülök mindenkinek, aki eljött, és itt volt velünk” – foglalta össze Muri Enikő.

