Muri Enikő: „Nagyon jó érzés együtt lenni azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak

Az október 23‑ai megemlékezés alkalmából rengetegen vettek részt a Békemeneten és az állami ünnepségen egyaránt. A várakozásoknak megfelelően ismét nagy tömeg vonult Budapest utcáin. A rendezvény nemcsak az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt való tisztelgésre szolgált, hanem lehetőséget adott arra is, hogy a résztvevők együtt élhessék át a közösség erejét, és megmutassák, hogy együtt, közösen milyen erőt képviselnek a hasonlóan gondolkodó emberek. A hangulatot minden évben a békés menet jellege, a kulturált részvétel és a közös ünneplés határozza meg, ami az idei évben sem volt másként. Muri Enikő idén az október 23-ai ünnepségen a színpadon hallgatta végig

Orbán Viktor beszédét sok más hírességgel együtt.

Számos híresség követte a színpadról Orbán Viktor október 23-ai beszédét - Fotó: Mediaworks

Muri Enikő megtiszteltetésnek érezte, hogy ott lehet - Mediaworks.

Muri Enikő jó hangulatot tapasztalt: „Valóban egy békés menetelés volt a Kossuth tér irányába”

Muri Enikő már korábban is részt vett a Békemeneten, és személyes tapasztalata alapján buzdított is mindenkit az idei részvételre: „Voltam már korábban is Békemeneten és nagyon jó hangulatú volt. Nem tapasztaltam gyűlölködő, rosszindulatú megjegyzéseket a másik oldal felé. Valóban egy békés menetelés volt a Kossuth tér irányába”- mondta. Muri Enikő óriási megtiszteltetésnek érzi, hogy meghívást kapott az október 23-ai állami ünnepségre.

Soha nem látott tömeg a Kossuth téren -Fotó: MW

„Személyes érintettségem nincs 56-ról, de fontosnak tartom, hogy ott legyek az ilyen eseményeken”

– fogalmazta meg. Nem csupán hagyománytiszteletből, hanem a közösség erejét is átélve várta az idei október 23-át. „Nagyon jó érzés együtt lenni azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, és ez tényleg rendkívüli erőt ad” – szögezte le.

Muri Enikő az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett és kiállt a béke melett (Fotó: Bors)

A drogellenes harc egyik nagykövete lett

Muri Enikő közéleti szerepvállalása nem újkeletű. Tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek (DPK), ahol aktívan részt vesz a drogprevenciós programokban: „A művészemberek sokszor olyan dolgokat is magukra vesznek, amit nem feltétlenül kellene… Mi ezt szeretnénk megelőzni: kommunikációval, beszélgetéssel” – fogalmazott. A DPK alapítói között szerepeltek ismert előadók, és Enikő jelenléte a fiatalok felé is jelzés, hogy a közösségi felelősségvállalás fontos. „Örülök mindenkinek, aki eljött, és itt volt velünk” – foglalta össze Muri Enikő.