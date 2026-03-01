Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Muri Enikő a magyar családok támogatásáról: "Itt nem üres ígérgetések, hanem cselekedetek vannak"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 08:00 / FRISSÍTÉS: 2026. március 01. 09:16
békeVálasztás 2026Magyarország
„El kell menni, és be kell húzni az X-et” – üzente Muri Enikő a közelgő választások előtt. Az énekesnő szerint a béke és az ország stabilitása most a választók kezében van. Véleménye szerint egyetlen biztos választás van.
A közelgő 2026-os választások és Magyarország biztonsága minden magyar embert érintenek. Muri Enikő nem kertelt, konkrét üzenetet fogalmazott meg. Úgy látja, a béke megőrzése és az ország stabilitása most a választók kezében van, és szerinte a döntés hosszú távon is meghatározó lehet.

Háborúellenes Gyűlés muri enikő
Muri Enikő nem tudná máshol elképzelni az életét - Fotó: Markovics Gábor

Muri Enikő Magyarországon szeret élni

Április 12-én el kell menni és be kell húzni oda az X-et. Azt a pártot kell támogatni, amelyik a béke oldalán áll

 – mondta határozottan Muri Enikő.

Muri Enikő hangsúlyozta: szeret Magyarországon élni, és a saját környezetében is érzi bizonyos intézkedések pozitív hatását. Úgy látja, több olyan lehetőség van, amely kézzelfogható támogatást nyújt a családoknak.

„A rezsicsökkentés az összes család számára óriási segítséget nyújt. Emellett van olyan családtagom, aki kétgyerekes anyuka, ráadásul negyvenév alatti, akinek az SZJA-mentesség az élete végéig szerintem nagyon jól fog jönni, meg egy nagyon jó lehetőség, illetve a fix 3%-os lakáshitel, vagyis ez az Otthon Start Program, amit még ki tudnék emelni. Emellett persze a családban vannak nyugdíjasok is.”

Muri Enikő különbséget tesz ígéret és cselekedet között

Az énekesnő szerint ezek nem puszta kampányígéretek.

Ezek mind olyan intézkedések, amelyekre rá lehet húzni azt, hogy persze most kampány van, most mennyi mindent kapnak az emberek. Csak az a különbség, hogy amit ők ígérnek, arról nemcsak beszélnek, hanem meg is teszik. Itt nem üres ígérgetések vannak, hanem itt tényleg cselekedetek vannak

 – zárta gondolatait az énekesnő.

