Nagykorú lett Magyarország szépe: „Ti vagytok az én koronám”

Végvári Janka Instagram-oldalán számolt be róla, hogy nagykorú lett. A Miss World Hungary 2025-ös győztese szemtelenül fiatalon zsebelte be a címet, hivatalosan is ő a legifjabb, aki megnyerte ezt a versenyt, ő pedig azóta is rendre bizonyítja, hogy mennyire jó helyre került az a bizonyos korona.

Végvári Janka 17 évesen nyerte el a Miss World Hungary 2025 címet, ezzel hivatalosan is ő a legfiatalabb szépségkirálynő (Fotó: Markovics Gábor)

„A szépség belülről fakad”

Végvári Janka smink nélkül is gyönyörű, így nehéz elképzelni róla, hogy ő maga is sokszor belső harcokat vív, de ettől szép az élet és ettől válunk azzá, akivé, többek között ezért is tudunk lépésről lépésre egyre előrébb jutni az életben. A nagykorúvá érett hölgy meghatóan hálás sorokkal emlékezett meg a fontos évfordulóról. „Na hát… hivatalosan is felnőtt vagyok. 18 év nevetés, könnyek, álmok, hibák, újrakezdések, és rengeteg pillanat, ami formált azzá, aki ma vagyok” – kezdi Janka, aki egy cuki titkot is elárult magáról.

A kislány, aki egykor tükör előtt gyakorolta a mosolyát, most megtanulja, hogy az igazi szépség belülről jön… abból, ha mersz önmagad lenni, akkor is, ha nem tökéletes minden. Hálás vagyok azokért, akik végig mellettem voltak, akik hittek bennem, amikor én sem hittem magamban. Mostantól még több cél, még több ragyogás, és igen, egy kicsit több felelősség… Köszönöm mindenkinek, aki eddig velem volt – ti vagytok az én koronám.

Janka egyébként korábban a Palikék Világa című podcast műsorban árulta el, hogy Kulcsár Edina a példaképe, mivel korábban olvasott róla, hogy ő mennyire felkészült volt és hogy maximálisan beleadott mindent, ami nagyon szimpatikus volt Jankának. Mint mondja, ő is így szeretne teljesíteni, mert Edina példája számára kiemelkedően fontos, hogy szem előtt tartsa: magyar lány is érhet el kiemelkedő eredményeket világversenyeken. A beszélgetés egyik legszemélyesebb pillanata akkor jött el, amikor a mai udvarlási szokásokról esett szó. Janka szerint ma sok fiú megelégszik azzal, hogy „belájkolja” a lányok képeit, de ő valódi közeledést, személyes kapcsolódást várna.

Végvári Janka szépségkirálynőként tarol

A csinos fiatal lány nemrég a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy nyáron nem sokat pihent, mivel sok volt a munkája, hiszen készül a Miss World világversenyre.

Táncot tanulok, sokat edzem és mellette videós tartalmakat is készítek. A napokban például a Charity kategóriára készített videóm felvételei zajlottak

– mesélte Janka, aki a Talent kategóriában modern tánccal szeretné elkápráztatni a zsűrit.