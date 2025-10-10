Végvári Janka anorexiával küzdött: „Hosszú út volt kijönni belőle!”

Végvári Janka idén júniusban nyerte meg a Miss World Hungary szépségversenyt és ezzel ő képviselheti Magyarországot a világeseményen. Az alig 18 éves szépségkirálynő elárulta, hogyan is tudja ilyen fiatalon feldolgozni ezt az elismerést és arról is beszámolt mennyire szokott izgulni az események előtt.

Végvári Janka párkapcsolatról is beszélt és kijelentette, hogy jelenleg nincs párja (Fotó: Markovics Gábor)

Végvári Janka csupán hálás a lehetőségért, amit a Miss World Hungary adott neki és úgy érzi, nem is lehetne boldogabb.

Az egész életemért hálás vagyok! Igazából mindig próbálok mindent és mindenkit értékelni, aki és ami bekerült valamilyen szinten az életembe

– válaszolt követője kérdésére a szépségkirálynő, aki elárulta, hogy nincs párkapcsolatban, de nem olyan valakit keres, aki csak szeretne mellette lenni, hanem akivel mélyebb szinten is meg tudja értetni magát.

Végvári Janka lelkileg is készül a versenyre

A Miss World világversenyre való felkészülés nemcsak fizikai, hanem lelki utazás is. Rendszeresen sportolok, hogy a testem a legerősebb és legegészségesebb formájában legyen, de legalább ennyire fontosnak tartom a mentális felkészülést is, hogy belül is kiegyensúlyozott és fókuszált maradjak. Emellett a divattervezőkkel közösen dolgozunk a ruhákon, minden apró részletet úgy tervezünk meg, hogy hű legyen hozzám és az üzenethez, amit képviselni szeretnék. Nagyon sokat gyakorlom a járást és a színpadi megjelenést, mert szeretném, ha ott, a világ szeme előtt, életem legjobb formáját tudnám megmutatni, nemcsak külsőleg, hanem belülről sugárzó erővel és önbizalommal

– árulta el a felkészülés titkait Végvári Janka, aki erősen koncentrál már a jövő évi világversenyre.

Végvári Janka betegsége szerencsére már a múlté (Fotó: Instagram)

Végvári Janka nem stresszes típus

Egy ilyen verseny egy érett nőnek is hatalmas kihívás és stresszhelyzet lenne, nem hogy egy 18 éves lánynak, akitől meg is kérdezték a követők, hogy mennyire izgul ebben az időszakban.

Egyáltalán nem izgulok a világverseny miatt. Inkább nagyon izgatott vagyok! Imádom az ilyen helyzeteket... Új embereket megismerni, más kultúrákat látni, élményeket gyűjteni, ez nekem mind kaland. Persze lehet, amikor majd ott állok a színpad mögött, lesz egy kis bizsergés a gyomromban, de szerintem az csak egészséges izgalom. Inkább motivál, mint stresszel. Úgy vagyok vele, hogy ez az egész nem egy nyomás, hanem egy hatalmas lehetőség...Megélni minden pillanatát, tanulni, fejlődni és közben jól érezni magam

– írta a Végvári Janka Instagram oldalán, aki rendkívül várja az egész utazást, ami jövőre el is érkezik. Végvári Janka azt is elárulta, hogy súlyos betegséggel küzdött régen, anorexiával küzdött: „Hosszú út volt kijönni és nagy mentális erő kellett hozzá, hogy most teljesen egészségesen tudjak élni.”