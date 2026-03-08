Miló Viki megszólalt, ismét felbukkant egy férfi az életében – mégis egymásra találnak?

A TV2 párkereső realityje, a Házasság első látásra után Miló Viki neve hosszú ideig a kommentmezők egyik leggyakoribb témája volt. A bokszoló a műsorban kötött házasságot egy idegennel, a kapcsolatuk azonban hamar viharossá vált, a konfliktusok pedig a képernyőn is jól láthatóak voltak. Sok néző nem értette a reakcióit, Viki azonban később elárulta, hogy a forgatás során egy régi, mélyen eltemetett trauma tört felszínre benne, amely teljesen felkavarta az életét. A reality után ezért komoly önismereti munkába kezdett, és ma is azon dolgozik, hogy feldolgozza mindazt, ami a műsor alatt újra felszakadt benne.
Miló Viki bokszedzőként dolgozik, és elmondása szerint a reality utáni időszak elején még a munkájában is megérezte a szereplés következményeit, hiszen sokan a műsorban látottak miatt megítélték őt.
A műsor után, mivel sajnos kicsit negatív karakterként jöttem ki, két hónapig nem jöttek új tanítványok a boxedzéseimre, viszont januárban teljesen berobbant, azóta jönnek folyamatosan, most szerencsére szinte napi szinten keresnek meg
– kezdte lapunk érdeklődésére.
A bokszoló arról is beszélt, hogy a közösségi oldalain idővel teljesen megváltozott a hangulat, és ma már jóval több pozitív visszajelzést kap.
„Szerencsére szinte már teljesen eltűntek a negatív kommentek velem kapcsolatban az oldalaimon, aminek rendkívül örülök, bízom benne, hogy most már nem a műsor kapcsán jutok az emberek eszébe, hanem a régi Miló Vikire emlékeznek, aki Magyarországnak tizennyolc világbajnoki érmet szerzett” – tette hozzá Miló Viki.
Miló Viki szerint a műsor egyik legnehezebb része az volt, hogy egy régi, mélyen eltemetett trauma újra a felszínre került benne, amelynek feldolgozásán jelenleg is dolgozik szakember segítségével. Bár a sok támadás – amit kapott – nagyon megviselte, de végsősoron ez indította el az önismereti úton.
A műsor kapcsán feljött traumám nagyon mélyen gyökerezik, nem véletlenül volt ennyire eltemetve bennem, ezért elkezdtem dolgozni pszichológussal, és ebből a szempontból most nagyon kemény időszakot élek át. Próbálok változtatni és fejlődni, de sokszor visszaesem, és nagyon fájdalmas ennek a történetnek a feldolgozása. Az eszem tudja, hogy nagyon régen történt, de nekem olyan, mintha nemrég éltem volna át. Azt hiszem, a nézők ezt nem értették meg, hogy bár elfeledett trauma volt, a műsorbeli férjem által újra előjött, és nekem konkrétan olyan érzés volt, mintha akkor történt volna meg
– mondta.
Az élet azonban egy meglepő fordulatot is hozott számára, hiszen egy régi ismerőse bukkant fel nemrégiben, ami most egészen más helyzetben találta meg őt.
Egy nyolc évvel ezelőtti kapcsolat visszajött az életembe, akinek nagyon sokat köszönhetek. Ebben a kapcsolatban minden tökéletes volt, csak össze szeretett volna velem költözni, és én nem tudtam meglépni ezt a dolgot. Azért is jelentkeztem a műsorba, mert sosem tudtam senkivel meglépni ezt, és korábban mindig kiprovokáltam egy kamu veszekedést, amikor a kapcsolat kezdett komolyra fordulni. Azóta kiderült, hogy pontosan ez a traumám az oka, amin most éppen dolgozom. December elején összefutottunk, elkezdtünk beszélgetni. Sőt, később hajlandó volt velem eljönni pszichológushoz is, hogy hátha közösen sikerül fejlődni. Jól érzem magam vele, ráadásul nyolc év után is emlékezett arra, hogy én nem virágot szeretek kapni Valentin-napra, hanem csokoládét, és ezt meg is adta. Borzasztóan jólesett ez a fajta figyelmesség
– mesélte.
Miló Viki szerint jelenleg még időre van szüksége, hiszen a feldolgozás hosszú folyamat, de nem zárja ki, hogy a jövőben újra komoly kapcsolat alakulhat ki az életében.
Jelenleg szoros barátság van köztünk, de nyolc évvel ezelőtt kapcsolatban voltunk. Természetesen vágyom társra én is, de ahhoz, hogy az megvalósuljon, még rengeteg munka van előttem. Mindent megteszek a pszichológusommal, hogy feldolgozzam amit fel kell, a többi a jövő zenéje
– zárta gondolatait Miló Viki.
