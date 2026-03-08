Miló Viki megszólalt, ismét felbukkant egy férfi az életében – mégis egymásra találnak?

A TV2 párkereső realityje, a Házasság első látásra után Miló Viki neve hosszú ideig a kommentmezők egyik leggyakoribb témája volt. A bokszoló a műsorban kötött házasságot egy idegennel, a kapcsolatuk azonban hamar viharossá vált, a konfliktusok pedig a képernyőn is jól láthatóak voltak. Sok néző nem értette a reakcióit, Viki azonban később elárulta, hogy a forgatás során egy régi, mélyen eltemetett trauma tört felszínre benne, amely teljesen felkavarta az életét. A reality után ezért komoly önismereti munkába kezdett, és ma is azon dolgozik, hogy feldolgozza mindazt, ami a műsor alatt újra felszakadt benne.

Miló Viki Janicsek Attila felesége volt a műsorban, azonban a kapcsolat meglehetősen mély traumát hozott felszínre a sportolóban, aki azóta is pszichológushoz jár (Fotó: Markovics Gábor)

Miló Vikit nem támadják már

Miló Viki bokszedzőként dolgozik, és elmondása szerint a reality utáni időszak elején még a munkájában is megérezte a szereplés következményeit, hiszen sokan a műsorban látottak miatt megítélték őt.

A műsor után, mivel sajnos kicsit negatív karakterként jöttem ki, két hónapig nem jöttek új tanítványok a boxedzéseimre, viszont januárban teljesen berobbant, azóta jönnek folyamatosan, most szerencsére szinte napi szinten keresnek meg

– kezdte lapunk érdeklődésére.

A bokszoló arról is beszélt, hogy a közösségi oldalain idővel teljesen megváltozott a hangulat, és ma már jóval több pozitív visszajelzést kap.

„Szerencsére szinte már teljesen eltűntek a negatív kommentek velem kapcsolatban az oldalaimon, aminek rendkívül örülök, bízom benne, hogy most már nem a műsor kapcsán jutok az emberek eszébe, hanem a régi Miló Vikire emlékeznek, aki Magyarországnak tizennyolc világbajnoki érmet szerzett” – tette hozzá Miló Viki.

Egy régi trauma tört felszínre

Miló Viki szerint a műsor egyik legnehezebb része az volt, hogy egy régi, mélyen eltemetett trauma újra a felszínre került benne, amelynek feldolgozásán jelenleg is dolgozik szakember segítségével. Bár a sok támadás – amit kapott – nagyon megviselte, de végsősoron ez indította el az önismereti úton.

A műsor kapcsán feljött traumám nagyon mélyen gyökerezik, nem véletlenül volt ennyire eltemetve bennem, ezért elkezdtem dolgozni pszichológussal, és ebből a szempontból most nagyon kemény időszakot élek át. Próbálok változtatni és fejlődni, de sokszor visszaesem, és nagyon fájdalmas ennek a történetnek a feldolgozása. Az eszem tudja, hogy nagyon régen történt, de nekem olyan, mintha nemrég éltem volna át. Azt hiszem, a nézők ezt nem értették meg, hogy bár elfeledett trauma volt, a műsorbeli férjem által újra előjött, és nekem konkrétan olyan érzés volt, mintha akkor történt volna meg

– mondta.