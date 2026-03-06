Nehéz máshova nézni: együtt villantott Metzker Viki és Nagy Bogi

Leesett a rajongók álla: a népszerű lemezlovas, Metzker Viki és a nemrég szinglivé váló Nagy Bogi egy dögös fürdőruhás képet osztottak meg Thaiföldi nyaralásukról, közösen.

Dögös képet osztott meg Metzker Viki / Fotó: Máté Krisztián

Együtt hódította meg Thaiföldet Metzker Viki és Nagy Bogi

BSW Gaben és Matyi is a magyar DJ-vel és az énekesnővel tartottak thaiföldi utazásukra, a gyönyörű lánypáros pedig meghódította a szigetországot és a rajongókat is.

Most a pillanatnak élek, úgyis célba érek

- idézte legújabb Instagram-bejegyzésében Metzker Viki.

A rajongók nehezen jutottak szavakhoz a látványtól, ugyanis a DJ és Bogi egyenesen a medencéből osztottak meg egy dögös fürdőruhás képet.

Mehetnétek a Topmodell leszek!-be

- írta egyik követőjük a kommentekben, de nem ő volt az egyedüli, aki teljesen elolvadt az alább megtekinthető, egészen figyelemfelkeltő kép láttán.