Nehéz máshova nézni: együtt villantott Metzker Viki és Nagy Bogi

Leesett a rajongók álla: a népszerű lemezlovas, Metzker Viki és a nemrég szinglivé váló Nagy Bogi egy dögös fürdőruhás képet osztottak meg Thaiföldi nyaralásukról, közösen.
BSW Gaben és Matyi is a magyar DJ-vel és az énekesnővel tartottak thaiföldi utazásukra, a gyönyörű lánypáros pedig meghódította a szigetországot és a rajongókat is.
Most a pillanatnak élek, úgyis célba érek
- idézte legújabb Instagram-bejegyzésében Metzker Viki.
A rajongók nehezen jutottak szavakhoz a látványtól, ugyanis a DJ és Bogi egyenesen a medencéből osztottak meg egy dögös fürdőruhás képet.
Mehetnétek a Topmodell leszek!-be
- írta egyik követőjük a kommentekben, de nem ő volt az egyedüli, aki teljesen elolvadt az alább megtekinthető, egészen figyelemfelkeltő kép láttán.
