Metzker Viki romantikus pillanatokkal lepte meg a követőket

Metzker Viki
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 11:00
A szerelem határtalan. Metzker Viki ennek tökéletes példáját mutatta be.
Metzker Viki romantikus pillanatokat osztott meg az Instagramon a férjével. A házaspár között láthatóan jól működik az összhang, romantikáért nekik sem kell a szomszédba menni.

Metzker Viki romantikus pillanatokat osztott meg az interneten
Metzker Viki romantikus pillanatokat osztott meg az interneten
Fotó:   Instagram

Metzker Viki visszavonhatatlanul szerelmes férjébe, Gáborba

Február végén járunk, a tavasz már itt kopogtat az ajtón, lassan jönnek a jó idők, amelyek tökéletes alkalmat nyújtanak a romantikázásra, legyen szó egy sétáról egy helyi parkban, egy kinti vacsi a kedvenc éttermünkben, vagy romantikus csóközön a medencében. Nos itthoni viszonylatban erre még egy-két hónapot várni kell, Metzker Viki azonban egy pihenés alkalmával már beszedte a csókokat férjétől, akivel romantikus pillanatokat töltöttek el, s erről képeket is megosztottak az Instagramon.

A lemezlovas sokszor mutatja meg magát a közösségi médiában, s legtöbben a szexi képeiért vannak oda, de valljuk be őszintén ez a mostani poszt igazán szívmelengetőre sikeredett. Látszik ugyanis az összhang a szerelmesek között, akik naplementével a háttérben váltanak forró csókot egy medencében, mindez pedig nem is lehetne már ennél romantikusabb, s nem is kell tavaszig várniuk, hogy beinduljanak a romantikázós pillanatok.

Természetesen a rajongók se hagyták szó nélkül az általuk megosztott pillanatokat. Volt, aki megjegyezte, hogy álomszép párt alkotnak együtt, míg egy másik kijelentette, hogy ő is ilyen házasságot akar. 


 

 

