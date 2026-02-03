Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
"Hogy tud valaki ilyen jól kinézni?" - Elállt a rajongók lélegzete Marics Peti nyaralós képeitől

Marics Peti
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 13:30
Úgy tűnik az énekes melegebb éghajlatra vándorolt.

Rengeteg celeb vándorolt melegebb éghajlatra, ahogy az országra lecsapott a hideg, és ez alól Marics Peti sem kivétel. Az énekes rengeteg fotót osztott meg trópusi nyaralásáról, és a rajongók álla szó szerint leesett.

Szóhoz sem jutottak a rajongók Marics Peti képeinek láttán.
A VALMAR énekese láthatóan élvezte a jól megérdemelt pihenőjét, de úgy tűnik rajongói még annál is jobban élvezték az ő látványát.

Hogy tud valaki ilyen jól kinézni??

- írta legutóbbi Instagram-posztja alatt az egyik követője.

Marics Peti nemcsak nyaralós kalandjairól és baráti társaságáról osztott meg képeket, hanem néhány képet elrejtett izmos felsőtestéről is.

Hány országot is hódítottatok meg eddig? Már 2 kézen se lehet megszámolni.

- tette fel a költői kérdést egy rajongó a képek láttán.

 

