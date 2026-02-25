Fotón a bizonyíték: Marics Petit új barátnőjével láthatták

Marics Peti barátnője folyamatos témát ad a legnagyobb rajongóknak, sokaknak közülük bizony alaposan megdobogtatja a szívét a sármos énekes, így nem csoda, hogy állandóan azt tippelgetik, vajon ki lehet a szerencsés kiválasztott.

Marics Petit megint új lánnyal látták bulizni egy szórakozóhelyen (Fotó: Bors)

Marics Peti fülledt éjszakája

Bár a Hogyan tudnék élni nélküled sztárját sok lánnyal összeboronálták már, valahogy egyik történetről sem bizonyosodott be, hogy valós lett volna, többek között például Lengyel Johannával sem került a mentori viszonynál közelebbi kapcsolatba. Marics Peti Tóth Andival való szakítása óta nem volt olyan lány, akivel hivatalosan is együtt lett volna, vagy legalábbis olyan nem, akivel felvállalta volna a kapcsolatát; ráadásul minden róla szóló pletykát figyelmen kívül hagy. Legutóbb egy szórakozóhelyen látták őt egy csinos fiatal lánnyal, az esetről pedig videófelvétel is felkerült a TikTokra. Bár a lány arca nem látszik a felvételen, a kommentelők biztosan tudni vélték, hogy ő kétségkívül Hamar Virgínia, akivel hónapok óta egy párt alkot, noha erre sosem volt kézzel fogható bizonyíték.

Bár egyik találgatás követi a másikat, a történetben most új fordulat érkezett: egy olvasónk ugyanis a Bors szerkesztőségének juttatta el azokat a friss fotókat, amelyek nemrégiben készültek a budapesti Dopamin klubban, és amin Marics Peti egy másik lánnyal látható. A neve elhallgatását kérő forrás így fogalmazott:

Bizonyítékom van, hogy nem Virgínia a barátnője. Láttam, hogy mindenhol megy a találgatás, vajon együtt vannak-e, vagy voltak azzal a lánnyal, akivel együtt dolgoztak, a válasz pedig az, hogy nem! A képen Marics Peti és az új barátnője láthatók, Alíz a neve. Hallottam, amikor beszéltek egy buliban és elég közel voltak egész este; látszott rajtuk, hogy mennyire szerelmesek, ez nagyon sokáig fog tartani!

Nos, vélhetően lecsillapodnának a kedélyek, ha kedvencüket végre stabil párkapcsolatban láthatnák; olyanban, amit fel is vállalnak a nyilvánosság előtt. Az mindenesetre biztos, hogy Peti továbbra is a nők kedvence szerepében fürdőzik és jócskán akad lehetősége válogatni a lányok között, az már más kérdés, hogy nem lehet könnyű kiválasztani azt, aki nem csak ismertsége miatt szeretne közelebb kerülni hozzá.