Kiderült, így van Mandula Ádám várandós párjával a szakítás után

Izgatottan várja kisfia születését a korábbi botrányhős. Mandula Ádám a Borsnak elárulta, bár voltak nehéz időszakok várandós párjával, de most minden újra rendben van a paradicsomban, együtt készülnek a babázásra.

Mandula Ádám barátnője, Alexa májusban hozza világra első közös gyermeküket (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám megszólalt a kibékülésről

Az elmúlt egy évben amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban volt párjával, Alexával a sztárapuka. Mandula Ádám szerint ez azért van, mert mind a ketten erős egyéniségek, de mostanra úgy tűnik sikerült összecsiszolódniuk.

„Mind a ketten hirtelen haragúak vagyunk, hirtelen felindulásból hozunk döntéseket, amit aztán később megbánunk” – mesélte Mandula Ádám legutóbbi szakításuk kapcsán.

Nem volt szép az sem, ahogy múlt hónapban szétmentünk, főleg, hogy Alexa vesemedence gyulladással volt akkor kórházban. De mindig visszatalálunk egymáshoz, most újra együtt vagyunk, mindent átbeszéltünk, hogy egyikőnkben se maradjon tüske. Boldogan készülünk a babázásra, akivel egy újabb szintet lép a kapcsolatunk. A különleges Nolen nevet választottuk neki, egy boldog kapcsolatba fog érkezni, az biztos, bent leszek a szülőszobában!"

Mandula Ádám párja évekig Géczi Bea volt, közös gyermekük Medox már várja a kistesót (Fotó: MW)

Medox is várja a kistesót

Ádám azt is elárulta, hogy Géczi Beával közös gyermekük, Medox is nagyon várja már a kistesót. Igaz, most egyelőre Ádám azt sem tudja, hogy a gyámhatóság miatt, ő mikor látja elsőszülött kisfiát.

„Medox rutinos tesó, hiszen Beáéknál is több testvére van, de nagyon várja, hogy Nolen is megszülessen. Állandóan kérdezget róla, meg mondja, hogy majd mire fogja megtanítani. Nagyon várom, hogy lássam őket együtt, ahogy fociznak, vagy csak játszanak egymással. Nekem is rengeteg tervem van, a zenében is, új dalok, új album jön hamarosan. Sajnos a Medoxos közös dalunkat, videónkat, amiért nem én vagyok a gyámja, le kellett szedni, de biztos vagyok benne, ha helyre áll a világ rendje, újra felvesszük meg, nagyon tehetséges és a rajongók imádták!”