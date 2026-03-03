Most jött: kamion gázolt el egy embert a Városház téren, emelőpárnával kellett kiemelni

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy elgázolt egy kamion egy embert Komlón, a Városház téren. A megosztott információk szerint az illető a jármű alá szorult, ahonnan különleges emelőpárna segítségével emelték ki a műszaki mentét végző komlói és pécsi hivatásos tűzoltók. Mint kiderült: a baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani.
