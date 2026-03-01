Lissák Laura félreérthetetlen kijelentést tett: "Ramóna, téged el akarlak kapni!"

A közönség és A Nagy Duett zsűrije is csak kapkodja a fejét, úgy röpködnek a jobbnál jobb beszólások a harmadik élő adásban is.

Lékai-Kiss Ramóna félreérthető megszólítást kapott A Nagy Duett 2026-os évadának legutóbbi adásában Fotó: MATE KRISZTIAN

Míg Kasza Tibi korábban arról beszélt, bizony nagyon alakul valami köztük a múlt heti sztárvendég Leticia Calderonnal, elvégre már privát üzeneteket is váltanak, addig a háttérbeszélgetések riportere, Lissák Laura is odatette magát. Az élő adásban ugyanis a következő mondat csúszott ki a száján Lékai-Kiss Ramóna láttán:

Ramóna, téged el akarlak kapni!

"Ebben a cuccban nem csodálom" - reagált rögtön Liptai Claudia.

