„Elképesztő nehézségekkel kellett szembenéznem”–Lyukas aggyal él Eszter

Szabóné Katona Eszter Anna mindig érezte, hogy valami nincs rendben vele. Sokkal lassabban tanult és fejlődött, mint a társai. Gyerekként négy órán át evett meg egy ebédet, nehezen tanult meg cipőt kötni és az órát leolvasni. Hatévesen felmérték, és azt mondták az édesanyjának: „kicsit lassú, de menjen iskolába”, pedig az akkoriban még a kötelező iskolakezdési súlyhatárt sem érte el, mindössze 19 kilogramm volt. Sokáig nem értette, miért ilyen, és az egészségesek között állandó önbizalomhiánnyal küzdött – mígnem 41 évesen kiderült: agyából egy jelentős rész hiányzik.

Eszter élete során számos kihívással szembesült, de ma már büszkén vállalja önmagát, és példát mutat másoknak, miként lehet támogatást nyújtani és inspirálódni a Corpus Callosum rendellenességgel élők közösségében. (Fotó: Kéregtest rendellenesség AgCC Magyaroszági Alapítványa)

"Az élet sokszínű, nincsenek jó vagy rossz válaszok" - Így élte meg Eszter, hogy hiányzik az agyának egy része

Eszter ugyanis veleszületett Corpus Callosum Agenesis-szel él, vagyis az agy két féltekéjét összekötő kéregtest részben vagy teljesen hiányzik nála. Ez az idegpálya biztosítja a jobb és bal agyfélteke közötti hatékony kommunikációt. Ha hiányzik, az információfeldolgozás tempója, az összetett feladatok megszervezése és a társas helyzetek értelmezése is eltérhet az átlagtól. Eszter azonban erről hosszú évtizedeken át semmit sem tudott.

Végigkínlódtam az iskolát közepes eredménnyel, az egyetemről pedig már kibuktam, azt az anyagmennyiséget nem tudtam teljesíteni. A lassúságom és a nehézségeim nyilván a Corpus Callosum rendellenességemből adódnak, amit ma már tudok. Akkor, értelmiségi családból jőve, nagyon szégyelltem ezt. Ma már viszont büszke vagyok a teljesített két és fél félévemre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának földrajztanár szakán

- meséli Eszter a tapasztalatait a hiányosságai kapcsán.

Évekig nem értette, miért ilyen. Miért kell neki többet gyakorolnia, miért fárad el gyorsabban, miért érzi magát bizonytalannak az „egészségesek” között. Az önbizalomhiány lassan beépült az identitásába.

2000 és 2002 között Ausztráliában éltem, ahol sikeresen elvégeztem az itthon csak OKJ-nak minősülő, főiskolai idegenforgalmi szakmenedzser képzést. Míg Magyarországon bukdácsoltam, kint 92 százalékos jogvizsgát írtam – angolul... Az ottani oktatási rendszer teljesen más: projektalapú, valószínűleg ezért tudtam ott ilyen jól teljesíteni. Ez hatalmas lendületet adott nekem ahhoz, hogy megértsem, vajon mi lehet a bajom

- teszi hozzá Eszter.