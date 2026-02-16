Hoppá, Lékai-Kiss Ramóna bugyi nélkül ült be A Nagy Duett zsűrijébe

Lékai-Kiss Ramóna 24 órán át elérhető Instagram-történetében árulta el, hogy A Nagy Duett műsorában ezúttal nem volt rajta alsónemű.
"A Ramónán nem volt bugyi ma az egész adás alatt, ezt akarja elmondani, csak nem tudja, hogy hogy mondja el" - szólt közbe a videó készítésekor Holdampf Linda stylist.
Életemben először, képzeljétek el, nem vettem... gyorsan le is ültem. Nem vettem fel se bugyit, se melltartót. Soha életemben nem szerepeltem még így a tévében, ezt szerettem volna elmondani, de négy óra tizenöt perc adás alatt nem sikerült, mert nem volt olyan szituáció, amikor ezt meg tudtam volna említeni.
- fejtette ki Instagramon Ramóna. Ruháját egyébként Gábor Zsazsa ihlette és Demeter Ricsi tervezte.
Rami számára nem ismeretlen a zsűrizés, de ez most más volt, mivel a tavalyi győztesként tért vissza a TV2-n A Nagy Duett 2026 zsűripultjába.
Nagyon várom, őszintén. Rendkívül izgalmas ez a formátum, azáltal hogy nemcsak tapasztalt énekesek lépnek színpadra, hanem olyanok is, akik teljesen más területen bizonyítottak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az idei évadban milyen vicces szituációk születnek, mert A Nagy Duettnek elengedhetetlen része a humor, miközben rengeteg munka és felkészülés is kell egy produkcióhoz. Ezt saját tapasztalatból tudom
– mondta el lapunknak korábban.
