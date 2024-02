Krisz Rudi a kislányáról vallott: „Felforgatta az életemet, teljesen megváltozott minden”

Kreisz Rudolf, azaz Krisz Rudi a 2000-es évek egyik legnépszerűbb előadója volt. Azóta sem tűnt el a zenei palettáról, aktívan koncertezik, ám új dalai nem igazán születnek. Megható oka van erre.

Krisz Rudi a mai napig aktívan koncertezik. Ám arra nagyon figyel, hogy kislányára is jusson elég ideje Fotó: Karnok Csaba

Krisz Rudi a kislányáról: „Vagy zenélek, vagy vele vagyok”

Krisz Rudi az Abaházi Presszóban vendégeskedett, ahol a karrierje mellett kivételesen a családi életéről is vallott. Magánéletét ugyanis védi a nyilvánosság elől, most azonban engedett egy kis betekintést.

2019 végén született meg kislánya, Lea, Rudi pedig teljes értékűen jelen szeretne lenni a gyermeke életében. A koncertekről persze nem mondott le, ám kislányán és a zenélésen kívül másra már nem is jut ideje.

– Kifulladásig koncertezem. Természetellenesen sok a buli, nem is lehet számszerűsíteni. Éves szinten 280 fellépés van. Esküvőkre, szülinapi bulikra is nagyon szeretek elmenni meglepetés előadónak, fesztiválokon is a legtöbbön ott vagyok – sorolta a Retro Rádió műsorában Rudi, akinek teljesen felfordult az élete, mióta apuka lett.

– Született egy kislányom 2019 végén. Lea egy nagyon-nagyon tündéri kislány. Felforgatta az életemet, teljesen megváltozott minden.

Nagyon nagy energiát igényel, sokat kell vele játszani. Én meg olyan apuka vagyok, aki folyamatosan próbál minél többet lenni vele.

– Olyan az életem, hogy vagy zenélek, vagy vele vagyok. Picit nekem most a saját, önálló dolgaim kimaradnak az életemből – ismerte el, majd hozzátette, éppen ezért új dalai sem igazán születtek az elmúlt években.

Nem születnek új dalok

– Kimarad az is, hogy leüljek dalokat írni. Az elmúlt három évben nem született új dal. Teljesen leköti az energiáimat, hogy a kislányommal legyek és jó apuka legyek. Ha nem látom egy napig, már kivagyok. Ott kell lennem vele, megélni a játékokat. Lea tényleg egy igazi tündér, de el fog jönni az a pont, amikor megint dalokat fogok írni.

Rudi elismerte, az elmúlt időkben azért próbálkozott néhány új szerzemény megírásával, de azt tapasztalta, hogy az egykori önbizalma, ami a húszas éveiben jellemezte, mostanra szertefoszlott. Úgy érzi, a mai világban már nem elég csak jót írni, folyton újítani kell.

Évente 280 fellépése van Rudinak Fotó: © Cseh Gábor

Nagy gyerek maradt Rudi

Az énekes azt is elmondta a műsorban, hogy bár hatalmas fordulópont az életében, mikor apuka lett, de nem esik nehezére átszellemülni, játék közben gyerekké válni.

Foggal-körömmel ragaszkodom a gyermeki léthez.

– Nagyon szeretek például legózni a négyéves kislányommal. Ugyanúgy élem az életemet, mint nyolcévesen. Akkor is zenéltem és énekeltem. Nagy védelmet ad nekem a zene. Nagyon szerencsés, ha az ember megtalálja, ami egyszerre passzió, szenvedély, hobbi, hivatás – tette még hozzá a 42 éves énekes.