Rémálomszerű pillanatokat élt át Krausz Gábor: „Ezt nem akartam látni soha többé”

A Séfek Séfe 7. évadában is izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokat kapnak a versenyzők, amelyek mindegyike egy-egy új tematika köré épül. Ma ez nem más, mint az Ázsia Expressz, aminek még a gondolata is megizzasztotta Krausz Gábor, hiszen korábban feleségével, Mikes Annával maga is végig csinálta a kaland-realityt, ahol egészen a döntőig meneteltek. Ráadásul Ördög Nóra, az Ázsia Expressz műsorvezetőjeként olyasmihez is hozzájutott, ami a fekete csapat vezetőjében még inkább felébresztette a szép, na meg az olykor kissé rémálomszerű emlékeket is.

Krausz Gábor Ázsia Expresszes táskája is előkerült a Séfek Séfe 2026-os évadában, teljesen ledöbbent, amikor meglátta

Krausz Gáborban traumatikus élményeket idézett fel a mai feladat A Séfek Séfe versenyzői az Ázsia Expresszel kapcsolatos feladatot kaptak

A versenyzők sincsenek elragadtatva a mai témától

Krausz Gábor versenyzői már nagyon szeretnének bizonyítani, amire most újabb lehetőséget kaptak, különösen, hogy a mai feladat témája igencsak közel áll a csapatkapitányukhoz. A séf ugyanis maga is megjárta az Ázsia Expressz 5. évadát, amiben a Fülöp-szigeteken és Tajvanon kalandoztak szerelmével, Mikes Annával. A „túráról” azonban nem csak szép emlékeik vannak, hiszen a nem mindennapi kihívások olykor igencsak megterhelték a versenyzőket. Így, amikor Gábor megtudta, hogy a mai feladat is a műsorral kapcsolatos, nem volt éppen őszinte a mosolya. Ráadásul még egy ehhez kapcsolódó, számára már jól ismert kelléket is kaptak a csapatok.

„Gábor majdnem elájult” – állapította meg Ördög Nóra, amikor kinyitották a ládát.

Én ezt nem akartam látni soha többé

– jelentette ki a séf.

„Ez az a bizonyos hátizsák, amivel az Ázsia Expressz szereplői keresztül-kasul bejárták Ázsia különleges országait” – tette hozzá Nóri, ugyanis a fekete csapat valóban Krausz Gábor batyuját, míg a zöldek Mikes Annáét, a pirosak pedig Tilláét kapták meg. Ezt bizonyítja az is, hogy a feketék még séfjük rég elveszettnek hitt svájci bicskáját is megtalálták benne.

Krausz Gábor csapata még a séf bicskáját is megtalálta a zsákban

Nemcsak Krausz Gábor döbbent le

Persze nem Krausz Gábor volt az egyetlen, aki nem volt elragadtatva a feladattól, ugyanis Tischler Petra versenyzője, Nagy Anett szintén igencsak megijedt.

Ázsia Expressz? Most akkor nekünk kell így koldulgatni az utcán az alapanyagokért vagy stoppolgatnom kell az utca szélén? Hát gyerekek, én nem tudom, hogy mi lesz itt

– jelentette ki döbbenten a Séfek Séfe Anettje.