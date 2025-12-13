Kovács Ákos az AI generált zenékről: „Ha létezik ilyesmi, az riasztó”

Éppen a Kossuth-díjas szerző-előadóval beszélgettünk a minap, amikor felmerült a mesterséges intelligencia térnyerése, ami már begyűrűzött a zeneiparba is. Ezért megemlítettük Kovács Ákosnak, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban lehet belefutni olyan új dalokba, melyek már régen elhunyt világsztárok hangján szólalnak meg, sőt még a stílusukat, szövegvilágukat is tökéletesen lekoppintják a különböző AI programok. Teszik ezt olyan tökéletességgel, hogy az már zavarba ejtő, vagy még inkább félelmetes.
Ákos ugyan nem hallott még mesterséges intelligenciával generált világsztár utánzatokat, de így is megosztotta lapunkkal velős gondolatait a témáról.
Szerencsére még nem találkoztam a jelenséggel. Ha valóban létezik ilyesmi, az számomra riasztó, szélsőséges esetben kegyeletsértő is lehet. Védekezni csak úgy lehet az ilyen folyamatok ellen, hogy nem fogyasztunk ilyen tartalmat
– fogalmazott a szombati Papp László Sportaréna koncertjére készülő zenész.
De vajon milyen valós veszélyeket rejtenek a mesterséges intelligenciával előállított, tökéletes hangzásvilágú kreálmányok? Erről kérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki lesújtó képet festett arról a művi világról, ami felé a rohamosan fejlődő AI technológia taszigál minket.
Pszichológiai értelemben rengeteg veszélyt hordozhat a mesterséges intelligencia. Ha most a zeneiparba való betörését vesszük alapul, akkor is eljuthatunk egy olyan világhoz, amelyből rengeteg érzelem és tapasztalás tűnik el fokozatosan, de visszafordíthatatlanul
- kezdte lapunknak a szakember, aki további veszélyekre is figyelmeztet.
„Ha idővel a mesterséges intelligencia elkezdi kiszorítani a piacról a hús vér előadókat, eltűnik az a közösségi élmény, amit egy koncert jelent. Ez pedig idealizációs zavarhoz vezethet. Eközben pedig eltűnik a zene mögül a valóság és persze a koncertek adta feszültségoldás is. Hiszen egy koncert remek lehetőséget kínál arra is, hogy kiengedjük a gőzt és egy katartikus élmény kíséretében levezessük a felgyülemlett feszültséget” – magyarázta lapunknak a szakpszichológus.
2Pac közel 30 éve halott, de két éve elérhetőek az "új dalai":
Dr. Makai Gábor szerint a zenei és egyéb idolok, éppen az esendőségükkel segítenek abban, hogy ne ringassuk magunkat abban a tévhitben, hogy csak a tökéletes lehet minőségi: „A hús-vér előadók hibáznak. Néha hamis hangot ütnek meg egy koncerten, vagy szöveget téveszt, izzad, fárad. Vagyis igazi! A mesterséges intelligencia ilyesmit nem tesz.”
Nem hibázik, így aztán hamisan sulykolja a hallgatóságába a tökéletesség élményét, ami aztán elvárássá szilárdul.
- magyarázta a szakértő.
„A hallgató ezt a tökéletességet keresi majd a kapcsolódásaiban és olyan magasra teszi a mércét, amit egy földi halandó, már nem lesz képes megugrani. A mesterséges intelligencia tehát becsap minket, mi pedig becsapjuk magunkat általa. Mindemellett látom az AI hasznát is, de ez egy másik történet” – zárta gondolatait Dr. Makai Gábor.
Michael Jackson is egy újabb csak példa a sok közül:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.