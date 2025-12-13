Kovács Ákos az AI generált zenékről: „Ha létezik ilyesmi, az riasztó”

Éppen a Kossuth-díjas szerző-előadóval beszélgettünk a minap, amikor felmerült a mesterséges intelligencia térnyerése, ami már begyűrűzött a zeneiparba is. Ezért megemlítettük Kovács Ákosnak, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban lehet belefutni olyan új dalokba, melyek már régen elhunyt világsztárok hangján szólalnak meg, sőt még a stílusukat, szövegvilágukat is tökéletesen lekoppintják a különböző AI programok. Teszik ezt olyan tökéletességgel, hogy az már zavarba ejtő, vagy még inkább félelmetes.

Ákos koncert 2025 december 13-án, szombaton lesz a Papp László Sportarénában, természetesen AI nélkül (Fotó: Bors)

Ákos szerint egyet tehetünk...

Ákos ugyan nem hallott még mesterséges intelligenciával generált világsztár utánzatokat, de így is megosztotta lapunkkal velős gondolatait a témáról.

Szerencsére még nem találkoztam a jelenséggel. Ha valóban létezik ilyesmi, az számomra riasztó, szélsőséges esetben kegyeletsértő is lehet. Védekezni csak úgy lehet az ilyen folyamatok ellen, hogy nem fogyasztunk ilyen tartalmat

– fogalmazott a szombati Papp László Sportaréna koncertjére készülő zenész.

Dr. Makai Gábor is figyelmeztet a mesterséges intelligencia veszélyeire (Fotó: YouTube)

Eljuthatunk egy olyan világhoz, amelyből rengeteg érzelem és tapasztalás tűnik el

De vajon milyen valós veszélyeket rejtenek a mesterséges intelligenciával előállított, tökéletes hangzásvilágú kreálmányok? Erről kérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki lesújtó képet festett arról a művi világról, ami felé a rohamosan fejlődő AI technológia taszigál minket.

Pszichológiai értelemben rengeteg veszélyt hordozhat a mesterséges intelligencia. Ha most a zeneiparba való betörését vesszük alapul, akkor is eljuthatunk egy olyan világhoz, amelyből rengeteg érzelem és tapasztalás tűnik el fokozatosan, de visszafordíthatatlanul

- kezdte lapunknak a szakember, aki további veszélyekre is figyelmeztet.

„Ha idővel a mesterséges intelligencia elkezdi kiszorítani a piacról a hús vér előadókat, eltűnik az a közösségi élmény, amit egy koncert jelent. Ez pedig idealizációs zavarhoz vezethet. Eközben pedig eltűnik a zene mögül a valóság és persze a koncertek adta feszültségoldás is. Hiszen egy koncert remek lehetőséget kínál arra is, hogy kiengedjük a gőzt és egy katartikus élmény kíséretében levezessük a felgyülemlett feszültséget” – magyarázta lapunknak a szakpszichológus.