Kovács Ákos az AI generált zenékről: „Ha létezik ilyesmi, az riasztó”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 10:45
Egyre többször futunk bele manapság mesterséges intelligenciával generált, tökéletes szerzeményekbe. Teremtődött már új Michael Jackson album, de szinte nincs is olyan, élő, vagy holt szupersztár, akit az AI ne hozna le úgy, mintha csak az eredeti karaktert hallanánk. Kovács Ákos és a szakember is megszólalt a jelenségről…
Éppen a Kossuth-díjas szerző-előadóval beszélgettünk a minap, amikor felmerült a mesterséges intelligencia térnyerése, ami már begyűrűzött a zeneiparba is. Ezért megemlítettük Kovács Ákosnak, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban lehet belefutni olyan új dalokba, melyek már régen elhunyt világsztárok hangján szólalnak meg, sőt még a stílusukat, szövegvilágukat is tökéletesen lekoppintják a különböző AI programok. Teszik ezt olyan tökéletességgel, hogy az már zavarba ejtő, vagy még inkább félelmetes. 

Ákos még nem találkozott az AI generálta "új" "dalokkal", de nem épp a legjobb iránynak tartja ezt a technológiai fejlődést
Ákos koncert 2025 december 13-án, szombaton lesz a Papp László Sportarénában, természetesen AI nélkül (Fotó: Bors)

Ákos szerint egyet tehetünk...

Ákos ugyan nem hallott még mesterséges intelligenciával generált világsztár utánzatokat, de így is megosztotta lapunkkal velős gondolatait a témáról. 

Szerencsére még nem találkoztam a jelenséggel. Ha valóban létezik ilyesmi, az számomra riasztó, szélsőséges esetben kegyeletsértő is lehet. Védekezni csak úgy lehet az ilyen folyamatok ellen, hogy nem fogyasztunk ilyen tartalmat

– fogalmazott a szombati Papp László Sportaréna koncertjére készülő zenész. 

Ákos. Dr. Makai Gábor is figyelmeztet a mesterséges intelligencia veszélyeire
Dr. Makai Gábor is figyelmeztet a mesterséges intelligencia veszélyeire (Fotó: YouTube)

Eljuthatunk egy olyan világhoz, amelyből rengeteg érzelem és tapasztalás tűnik el

De vajon milyen valós veszélyeket rejtenek a mesterséges intelligenciával előállított, tökéletes hangzásvilágú kreálmányok? Erről kérdeztük Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki lesújtó képet festett arról a művi világról, ami felé a rohamosan fejlődő AI technológia taszigál minket. 

Pszichológiai értelemben rengeteg veszélyt hordozhat a mesterséges intelligencia. Ha most a zeneiparba való betörését vesszük alapul, akkor is eljuthatunk egy olyan világhoz, amelyből rengeteg érzelem és tapasztalás tűnik el fokozatosan, de visszafordíthatatlanul

- kezdte lapunknak a szakember, aki további veszélyekre is figyelmeztet. 

„Ha idővel a mesterséges intelligencia elkezdi kiszorítani a piacról a hús vér előadókat, eltűnik az a közösségi élmény, amit egy koncert jelent. Ez pedig idealizációs zavarhoz vezethet. Eközben pedig eltűnik a zene mögül a valóság és persze a koncertek adta feszültségoldás is. Hiszen egy koncert remek lehetőséget kínál arra is, hogy kiengedjük a gőzt és egy katartikus élmény kíséretében levezessük a felgyülemlett feszültséget” – magyarázta lapunknak a szakpszichológus.

2Pac közel 30 éve halott, de két éve elérhetőek az "új dalai":

„Az AI olyan magasra teszi a mércét, amit egy földi halandó nem lesz képes megugrani”

Dr. Makai Gábor szerint a zenei és egyéb idolok, éppen az esendőségükkel segítenek abban, hogy ne ringassuk magunkat abban a tévhitben, hogy csak a tökéletes lehet minőségi: „A hús-vér előadók hibáznak. Néha hamis hangot ütnek meg egy koncerten, vagy szöveget téveszt, izzad, fárad. Vagyis igazi! A mesterséges intelligencia ilyesmit nem tesz.”

Nem hibázik, így aztán hamisan sulykolja a hallgatóságába a tökéletesség élményét, ami aztán elvárássá szilárdul. 

- magyarázta a szakértő.

„A hallgató ezt a tökéletességet keresi majd a kapcsolódásaiban és olyan magasra teszi a mércét, amit egy földi halandó, már nem lesz képes megugrani. A mesterséges intelligencia tehát becsap minket, mi pedig becsapjuk magunkat általa. Mindemellett látom az AI hasznát is, de ez egy másik történet” – zárta gondolatait  Dr. Makai Gábor. 

Michael Jackson is egy újabb csak példa a sok közül:

 

