Ákos a Borsnak elárulta: Nem ez az utolsó filmes munkája

Három év elteltével ismét Ákos-film tartja lázban az országot. A Magunk maradtunk című kisjátékfilm után ezúttal Ákos nem rendezőként, hanem főszereplőként köszön vissza a moziplakátokról. Az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. az 57 éves szerző-előadó életének eddigi legfontosabb állomásait mutatja be a lehető legszókimondóbb, legőszintébb formában. A film premier előtti vetítésén lapunk is ott volt, a közös nosztalgiázás után Ákossal a jövőbe tekintettünk, az énekes ugyanis megosztotta a Borssal, hogyan is áll jelenleg a következő filmes projektje.

Az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. e hét csütörtökön debütál a mozikban (Fotó: Gábor Zoltán/Bors)

Az új Ákos-film egyelőre a jövő zenéje

Ákos a 2022-ben bemutatott kisjátékfilmje, a számos nemzetközi díjat nyert Magunk maradtunk után több nagyfilmes felkérést is kapott. Az énekes nem élt ezekkel a lehetőségekkel.

A Magunk maradtunk sikere nyomán több rendezői feladattal, kész forgatókönyvvel is megkerestek, de ezeket elutasítottam, mert a szerzői filmben hiszek. Következő feladatként egy világhírű író munkáját szerettük volna megfilmesíteni Hábermann Jenő producerrel, de végül sajnos nem kaptuk meg ehhez a jogokat

− kezdte Ákos, akit nem tántorított el ez a kudarc attól, hogy további filmterveken dolgozzon.

Kovács Ákos filmje, a Magunk maradtunk minden bizonnyal nem az utolsó műve lesz (Fotó: YouTube)

A korábban a Disney-mesék egyik legjobbjának számító Tarzan dalainak magyar szövegét jegyző énekes ismét leteheti névjegyét a filmzene műfajában, illetve tovább szőheti álmát, hiszen a tervek szerint saját novellájából készülhet tévéfilm.

Kaptam egy megtisztelő megkeresést filmzeneszerzőként, illetve egy saját novellám tévéfilmes feldolgozása is tervben van, ám ez még a jövő zenéje. Jelenleg 2026 végéig látom a teendőimet, és nem érzem, hogy ezek között helye lenne egy következő filmnek. Szóval nem fogok két előadás között forgatásokra járni, mert egy ilyen léptékű feladatot nem lehet más elfoglaltságok mellett csinálni. Talán idővel, ha majd kevesebbet koncertezünk, több esély kínálkozhat filmes vagy más kreatív munkákra

− árulta el a Borsnak Ákos.

A következő, Ákos által rendezett filmre tehát még kicsit várniuk kell a rajongóknak, de ami késik, nem múlik. Az pedig pozitív és biztató előjelnek könyvelhető el, hogy a Bonanza Banzai egykori frontembere a filmkészítés terén is azt az elvet vallja, mint élete bármely más területén: Vagy teljes erőbedobással vagy sehogy!