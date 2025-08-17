Kökény Attila a házasságáról vallott: így maradhat meg a szerelem hosszú évek után is

Kökény Attila felesége Aranka már 27 éve tart ki jóban-rosszban az énekes mellett, amiért ő nem lehet elég hálás. Kapcsolatuk nem csak erőt ad neki a mindennapokban, de a művészetben is megihleti. Ezzel Rakonczai Viktor is tökéletesen tud azonosulni, így azonnal egyetértettek, hogy mi legyen új daluk témája. A Veled elrepülnék arról a szerelemről és mély érzelmekről szól, amik még évek múltán sem csillapodnak. Úgy tűnik ez lehet az évtizedeken át tartó boldogság titka.

Kökény Attila gyerekei anyja iránt még ma is csillapíthatatlan szerelmet érez (Fotó: Koleszár-Sugár Kinga)

Megjelent Kökény Attila és Rakonczai Viktor legújabb közös dala, a Veled elrepülnék egy sodró lendületű, fülbemászó nyári szerelmes sláger, ami gyorsan belopja magát a szívekbe, hiszen olyan érzelmekről szól, amiket mindenki átélt már, vagy legalábbis szeretne megtapasztalni. A szerzemény új színt hoz Kökény Attila zenei világába: egyszerre szenvedélyes, felszabadító és modern. „Veled elrepülnék bárhová, ahol csak te vagy, és senki más” – hangzik el a refrénben, amely egy olyan kapcsolatot idéz meg, ahol a világ megszűnik létezni, és csak a másik számít. Ezt az énekes maga is érzi nap mint nap, annak ellenére, hogy már 27 éve annak, hogy fellobbant a szerelem Kökény Attila és Aranka között.

Szerencsés ember vagyok, aki már megtapasztalta a valódi érzelmeket. Talán éppen ezért lett ez az alkotás ennyire őszinte, kitárulkozó és emberközeli, könnyű volt belehelyezkednem ebbe a témába

– mondta Attila.

– Olyan dalt akartunk írni, amitől az embernek kedve támad elindulni valahová... valakivel, mert tudja, hogy mellette minden hely különleges. Én ma is így érzek, ha a feleségemről van szó – tette hozzá.

Kökény Attila koncertjei közepette szakított időt a forgatásra (Fotó: Koleszár-Sugár Kinga)

Kökény Attila Rakonczai Viktorral együtt írta a dalt

A szám zeneszerzője Rakonczai Viktor, akivel már több alkalommal is dolgoztak együtt, mint a tavalyi Ha újra látlak című dalon is, ami szintén hasonló témán alapszik. Ez persze nem véletlen, a két zenész értékrendje ugyanis nagyon egyezik, sőt abban is egyetértenek, mi a hosszú boldogság titka.

Viktorral mindketten hosszú házasságban élünk, és talán ezért is tudtuk igazán átélni ezt a hangulatot. Szerettem volna, ha a Veled elrepülnék nem csak a nyári szabadság érzését hozná, hanem azt is, hogy a szerelem, ha vigyázunk rá, évek múltán is ugyanolyan erős lehet

– vallotta még be Kökény Attila új dalával kapcsolatban.