Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mi történt Kökény Lalival? Váratlanul lelépett a Megasztár fiatal versenyzője

Kökény Attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 18:35
MegasztárKökény LaliMegaházkökény Aranka
Kökény Attila fia az élő show előtt pár nappal hagyta el a Megaházat. Erre persze jó oka volt a Megasztár versenyzőjének!
Doris
A szerző cikkei

A Megasztár versenyzői hetek óta a Megaházban élnek, és ha nem is kell nagyon szigorú szabályokat betartaniuk, azért néhány dolog megvan nekik szabva. Például az, hogy nem hagyhatják el csak úgy a Megaházat, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve meglátogassák a családjukat.

Megasztár, Kökény Lali
Kökény Lali a Megasztár 2025 közönségtalálkozóján (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Curtis egyetlen "talpon maradt" versenyzője, Kökény Lali viszont most kimenőt kapott, hogy mesterével együtt falatozzon egy jót édesanyja, Kökény Aranka legendás húsleveséből. Kökény Attila felesége terített asztallal várta haza fiát, a családi látogatásra pedig Curtis is elkísérte.

„Fáradt vagyok, mert sokat kell készülni nagyon, meg sokat gyakorlunk, de mindig megpróbálok este hamar lefeküdni. Túl sokszor nem sikerül”

- vallotta be Kökény Attila fia, miközben csillogó szemekkel szedett a gyöngyöző húslevesből.

„Hát, ezt tudom, mert mindig leellenőrzöm, hogy mikor voltál utoljára elérhető” - mesélte nevetve Kökény Aranka.

@megasztartv2 Kökény Lali kimenőt, @Curtis4ker vacsorát kapott😆😍 @Kökény Lali #megasztar #tv2 ♬ eredeti hang - Megasztár

A spontán látogatás tehát remekül sikerült a szülői házban, a Megasztár nézői pedig remélik, hogy Kökény Lali erőt merít az édesanyja leveséből és abból sok szeretetből, amit kapott.

Kökény Attila a Megasztárról: „Nem én akartam, ő döntött így”

A Megasztár egykori felfedezettje most nézőként élte át mindazt, amit évekkel ezelőtt versenyzőként tapasztalt. Kökény Attila ezúttal nem a reflektorfényben állt, hanem a sorok között, kamerával a kezében, miközben fia a színpadon énekelt. 

Látszott rajta, mennyire meghatotta a pillanat – a mosolyából, a csillogó szeméből és abból, ahogyan a közönség reakcióját figyelte.

„Elképesztően ügyes és tehetséges – én ezt mindig is tudtam. De azért ez a verseny nagyon sok mindent kihoz a fiatalokból, és ezt látom a fiamon is, meg a többieken is. Mindenféle impulzus éri őket, és aki ügyes, az ezt jóra tudja fordítani. Az a szép az egészben, hogy még a rossz tapasztalat is tanít. Látom, hogy ha éri egy pofon, akkor sem omlik össze, hanem feldolgozza, továbbmegy, és ettől csak erősebb lesz. Ha a fiam nem lenne tehetséges, őszintén, nem engedtem volna, hogy eljöjjön ide. De hálistennek ez az ő döntése volt, nem a miénk – magától jött ide a Megasztárba, mert érezte, hogy most van itt az ideje. Nagyon örülök neki, mert azt látom, hogy hétről hétre fejlődik, ügyes, magabiztosabb, és ami a legfontosabb: boldog. Ez az, ami igazán számít"

Attila szerint a fiában ugyanaz a tűz ég, mint benne annak idején, most kívülről, támogatóként figyelheti ezt az utat.

Kökény Attila, Megasztár
 Kökény Attila énekesként is támogatja a fia megasztáros karrierjét (Fotó: Bors)

A negatív kommentek hidegen hagyják

Mint minden tehetségkutatóban, most is akadnak kritikus hangok, de Kökény Attila szerint a fiataloknak meg kell tanulniuk különbséget tenni az építő és a rosszindulatú megjegyzések között.

„A negatív komment, ha építő, azt el kell fogadni. Én is mindig elfogadtam, mert abból lehet tanulni. Az ostoba, rosszindulatú véleményekkel viszont nem hogy elfogadni, elolvasni sem kell. Nem értem, hogyan tudnak emberek 17–18 éves gyerekeknek ilyen gonoszságokat írni. De ez jelentéktelen, olyan, mint a pipa füst – elszáll, és ennyi”

mondta bölcsen.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu