Mi történt Kökény Lalival? Váratlanul lelépett a Megasztár fiatal versenyzője

A Megasztár versenyzői hetek óta a Megaházban élnek, és ha nem is kell nagyon szigorú szabályokat betartaniuk, azért néhány dolog megvan nekik szabva. Például az, hogy nem hagyhatják el csak úgy a Megaházat, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve meglátogassák a családjukat.

Curtis egyetlen "talpon maradt" versenyzője, Kökény Lali viszont most kimenőt kapott, hogy mesterével együtt falatozzon egy jót édesanyja, Kökény Aranka legendás húsleveséből. Kökény Attila felesége terített asztallal várta haza fiát, a családi látogatásra pedig Curtis is elkísérte.

„Fáradt vagyok, mert sokat kell készülni nagyon, meg sokat gyakorlunk, de mindig megpróbálok este hamar lefeküdni. Túl sokszor nem sikerül”

- vallotta be Kökény Attila fia, miközben csillogó szemekkel szedett a gyöngyöző húslevesből.

„Hát, ezt tudom, mert mindig leellenőrzöm, hogy mikor voltál utoljára elérhető” - mesélte nevetve Kökény Aranka.

A spontán látogatás tehát remekül sikerült a szülői házban, a Megasztár nézői pedig remélik, hogy Kökény Lali erőt merít az édesanyja leveséből és abból sok szeretetből, amit kapott.

Kökény Attila a Megasztárról: „Nem én akartam, ő döntött így”

A Megasztár egykori felfedezettje most nézőként élte át mindazt, amit évekkel ezelőtt versenyzőként tapasztalt. Kökény Attila ezúttal nem a reflektorfényben állt, hanem a sorok között, kamerával a kezében, miközben fia a színpadon énekelt.

Látszott rajta, mennyire meghatotta a pillanat – a mosolyából, a csillogó szeméből és abból, ahogyan a közönség reakcióját figyelte.

„Elképesztően ügyes és tehetséges – én ezt mindig is tudtam. De azért ez a verseny nagyon sok mindent kihoz a fiatalokból, és ezt látom a fiamon is, meg a többieken is. Mindenféle impulzus éri őket, és aki ügyes, az ezt jóra tudja fordítani. Az a szép az egészben, hogy még a rossz tapasztalat is tanít. Látom, hogy ha éri egy pofon, akkor sem omlik össze, hanem feldolgozza, továbbmegy, és ettől csak erősebb lesz. Ha a fiam nem lenne tehetséges, őszintén, nem engedtem volna, hogy eljöjjön ide. De hálistennek ez az ő döntése volt, nem a miénk – magától jött ide a Megasztárba, mert érezte, hogy most van itt az ideje. Nagyon örülök neki, mert azt látom, hogy hétről hétre fejlődik, ügyes, magabiztosabb, és ami a legfontosabb: boldog. Ez az, ami igazán számít"