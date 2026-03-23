Fotó: ez a sármos férfi rabolta el Kóbor Léna szívét

Kóbor János és az Omega örökre a magyar könnyűzene kiemelkedő része marad - már csak ezért is hatalmas figyelem irányul a 2021. végén elhunyt énekes lányára. Kóbor Léna most egy eseményen fedte fel: rátalált a szerelem. Már korábban is láthatták követői egy sármos férfi oldalán, a lány azonban most elárulta: Krisztiánnal rendkívül közel kerültek egymáshoz. Azt is felfedte, mi fogta meg a férfiban, és mióta tart a kapcsolatuk.

Kóbor Léna szerelmes!

Fotó: Máté Krisztián

Kóbor Léna szerelméről mesélt

Léna tavaly nyáron még arról beszélt a Borsnak: ugyan rengetegen bombázzák ajánlatokkal, kiváltképp, amióta betöltötte a 18-at, azonban hiába szeretnének sokan legyeskedni körülötte, ő ugyanis magasra tette a lécet.

Magasra tettem a lécet! Év elején volt egy szakításom, azóta, tehát fél éve szingli vagyok

– árulta el akkor.

"A legtöbben a közösségi oldalakon írnak nekem. Én ebben régimódi vagyok, azt szeretem, ha egy férfi kezdeményez, én nem írok rá senkire. De szinte kizártnak tartom, hogy így találjak párt. A netes ismerkedés nehéz ügy, ebben is a hagyományos módszert kedvelem, a való életben szeretném megismerni azt a fiút, akivel majd esetleg járni fogok. Szórakozóhelyeken sem ismerkednék, ott ugyanis főleg korombeliek vannak, és régóta úgy érzem, hogy érettebb vagyok a korosztályomnál, a velem egyidős fiúkkal nem azonos az érdeklődési köröm" – magyarázta.

Úgy tűnik, Krisztián azonban megugrotta azt a bizonyos magasra tett lécet.

Január elsején ismerkedtünk meg úgy igazán, tehát az év eleje már alapból jól indult, elmentünk egy jó étterembe, és rögtön megfogott Krisztiánban, hogy nagyon határozott elképzelése van az életről, nagyon ambiciózus. Ez a fajta magabiztosság engem is kifejezetten motivál a céljaim elérésében

– árulta el Léna a Blikknek, miután párjával közösen jelent meg az egészségtudatos életmódot ünneplő Just Clear Award Gálán.