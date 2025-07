Kóbor Léna bevallotta: „Fél éve szingli vagyok”

Kóbor Léna már a második saját klipjét mutatta be a közönségnek. Az első egy csajos, bulis sláger lett, míg a friss dal egy kis fricska, részben a férfiak felé. Nem véletlen a témaválasztás, a csinos énekesnőt ostromolják a hódolók, de ő csak annyit mond nekik: A-a!

Kóbor Léna új klipje még az elsőnél is dögösebb lett, ám csábítás helyett inkább beint a férfiaknak (Fotó: Brave New World Studio)

A tánc és zene gyerekkora óta szenvedély Kóbor Léna számára

Kóbor Lénát kislányként ismerte meg az ország, a göndör fürtös cserfes lány édesapja, az Omega frontembere, Kóbor János oldalán már gyerekként megmutatta jó énekhangját.

Aztán végül a tánc világa szippantotta be, de mára mindkét szenvedélyének hódolhat. Első, Pose című klipjében és a héten debübált A-a címűben is megvillantja nemcsak ének-, de tánctudását is. Aki pedig a látványos képkockák mellett a szövegre is tud figyelni, az könnyen rájön, hogy Léna a férfiaknak int be, igencsak vagányul.

Megtudtuk: Kóbor Léna szingli!

Léna kissé titokzatos a magánéletét illetően, most is csak a Borssal tett kivételt, lapunknak árulta el először, hányadán áll a fiúkkal!

„Mióta betöltöttem a tizennyolcat, még többen megkeresnek” – fogalmazott vidáman Léna, akinek szerelmi életéről utoljára hónapokkal ezelőtt lehetett olvasni, a szakítás után...

De magasra tettem a lécet! Év elején volt egy szakításom, azóta, tehát fél éve szingli vagyok

– árulta el.

„A legtöbben a közösségi oldalakon írnak nekem. Én ebben régimódi vagyok, azt szeretem, ha egy férfi kezdeményez, én nem írok rá senkire. De szinte kizártnak tartom, hogy így találjak párt. A netes ismerkedés nehéz ügy, ebben is a hagyományos módszert kedvelem, a való életben szeretném megismerni azt a fiút, akivel majd esetleg járni fogok. Szórakozóhelyeken sem ismerkednék, ott ugyanis főleg korombeliek vannak, és régóta úgy érzem, hogy érettebb vagyok a korosztályomnál, a velem egyidős fiúkkal nem azonos az érdeklődési köröm” – fejtegette Léna, aki azt is elárulta végül, milyen is az a férfi, aki szóba jöhet nála.

Ilyen férfi jöhet szóba...

„Külső szempontokat tekintve jó lenne, ha magasabb lenne nálam, hogy egy randira bátran felvehessek magassarkút. Természetesen a belső tulajdonságok fontosabbak: kedves, udvarias legyen velem, és legyen művelt, lehessen vele beszélgetni” – fogalmazott Léna, aki elárulta, érettségi után egyetemre készül, a nemzetközi tanulmányok szak szimpatikus neki. A végső cél persze az, hogy főállású énekesnő lehessen, ezen pedig gőzerővel dolgozik, s hamarosan új klipeket mutat be.