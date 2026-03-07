50 alkalommal küldték el az orvosok a 23 éves férfit - most gyógyíthatatlan agydaganattal küzd

Egy fiatalnál gyógyíthatatlan agydaganatot diagnosztizáltak, miután számos orvos figyelmen kívül hagyta a tüneteit. Most, mindössze 23 évesen hátralévő ideje már meg van számlálva.

Éveken át együtt élt az agydaganattal a fiatal / Fotó: JustGiving

Éveken át lappangott az agydaganat, csak egy vizsgálat kellett volna, hogy észrevegyék

Alex Warwick, egy 23 éves orvostanhallgató az angliai Liverpoolból, éveken át szokatlan tünetekkel küzdött, köztük fáradtsággal, ami miatt nehezen tudott ébren maradni a főiskolai vizsgák alatt. Emellett olyan epizódok is előfordultak, amikor az arca egyik oldala megereszkedett, hasonlóan egy mini sztrókhoz.

Hirtelen nagyon álmosnak éreztem magam. Az arcom egyik fele megbénult, a bal szemhéjam megereszkedett, és az arcom bal oldala is megbénult. Nem tudtam megfogni a dolgokat a bal kezemmel. Zavartnak éreztem magam, mintha a testem fele leállna. Megpróbáltam átküzdeni magam rajta, és ébren maradni, aztán néhány perc múlva elmúlt

- mondta tüneteiről a fiatal.

Alex számos orvosnál járt, de minden egyes alkalommal azt mondták neki, hogy nincsen semmi baja, sőt az iskolai stresszt és szorongást hibáztatták tünetei miatt.

Minden háziorvosi és neurológiai vizsgálat normális volt, mert akkoriban nem voltak epizódjaim... Jól tudok fogalmazni és fitt vagyok, így senki sem gondolná még most sem, hogy bármi bajom lenne.

Alex édesapja, Ian Warwick nagyon aggódik fia egészsége miatt. Elmondása szerint valószínűleg már 50 orvosi vizsgálaton volt túl, mégsem kapott válaszokat állapotára.

Azonban a dolgok váratlan fordulatot vettek, amikor egy 2025 májusában történt epizód után Alex a barátaival vacsorázott, majd sztrók-szerű tüneteket kezdett el tapasztalni. Végül a fiatal szülei kórházba vitték, de mire beértek, már rohamai voltak. Az orvosok megvizsgálták, majd azonnal előkészítették a sürgősségi agyműtétre, miután agresszív, negyedik stádiumú agydaganatot fedeztek fel nála.

Alexnél glioblasztómát diagnosztizáltak, egy gyógyíthatatlan rákot, amely az agyban és a gerincvelőben kezdődik. A betegség prognózisa lesújtó, átlagosan 12-18 hónapig élnek a betegek a diagnózist követően.